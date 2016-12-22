Число пострадавших в результате ЧП у метро "Коломенская" выросло до семи

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Число пострадавших в результате взрыва газового баллона в переходе станции метро "Коломенская" в Москве увеличилось до семи человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
Ранее в СК сообщили о шести пострадавших, двоих из которых увезли в больницу.
Взрыв прогремел в вестибюле станции "Коломенская" в 09:20. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, причиной инцидента могло стать неосторожное обращение с газовым баллоном во время сварочных работ.
Сейчас следователи продолжают осмотр места ЧП.