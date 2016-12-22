Компанию, ремонтировавшую вестибюль "Коломенской", отстранили от работ

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Компания, проводившая ремонтные работы в вестибюле станции метро "Коломенская" в Москве, отстранена от работ на время проверки, сообщил журналистам начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов.

Ранее в московском метрополитене сообщили, что южный вестибюль станции "Коломенская" был закрыт по техническим причинам в 9.22 мск. Позднее в метрополитене уточнили, что причиной закрытия вестибюля стала разгерметизация газового баллона строительной компании. Как сообщили в МЧС, при разгерметизации газового баллона произошло возгорание на площади порядка 0,5 квадратных метров. Пожар потушили в 09.44.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © РИА Новости Первые кадры с места взрыва у метро "Коломенское" в Москве

"Мы приступили к проверке организации, она на данный момент отстранена от проведения работ, которые она выполняла в метрополитене. По итогам проверки мы примем решение о возможности ее дальнейшей работы по ремонту объектов метрополитена", — сказал Пегов.

По его словам, пассажиры метро в результате инцидента не пострадали, так как вестибюль, где проводились работы, был закрыт для пассажиров.

По данным СК РФ, в результате разгерметизации газового баллона у станции метро "Коломенская" на юге Москвы получили ранения шесть человек, двое из них госпитализированы.