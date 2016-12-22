Под Саратовом нашли подпольный цех по производству алкоголя

САРАТОВ, 22 дек — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Полицейские пресекли деятельность подпольного цеха по производству алкогольной продукции в Балаково Саратовской области, из которого изъяли одну тонну спирта, более 4,5 тысячи литров поддельного коньяка и 92 тысячи бутылок суррогатной спиртосодержащей продукции, сообщило в четверг МВД РФ.

Массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник" началось в Иркутске с 17 декабря. По последним данным, погиб 71 человек. После этого в российских регионах начались масштабные проверки.

По данным МВД, сначала полицейские задержали в Иркутской области транзитную фуру с полуприцепом, в которой по документам перевозилась шпаклевка, а на самом деле 66 тысяч бутылок коньяка известного бренда с поддельными акцизными марками. В самом подпольном цеху по производству алкогольной продукции в Балаково оперативники обнаружили еще 26 тысяч бутылок алкогольной продукции, оклеенных поддельными акцизными марками.

Кроме того, полицейские изъяли в цеху одну тонну спирта, 4,5 тысячи литров спиртосодержащей жидкости с запахом и цветом коньяка, а также пустую тару, этикетки различных наименований алкоголя и поддельные акцизные марки. В ведомстве полагают, что суррогатный алкоголь предназначался для отправки в другие российские регионы.

"Вся алкогольная продукция изъята и направлена на исследование. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171.1 УК РФ "оборот продукции без маркировки в особо крупном размере". По подозрению в совершении преступления задержан 43-летний житель Балаково, в настоящее время он помещен под стражу", — говорится в сообщении. Фигуранту дела грозит до 6 лет лишения свободы.

В МВД уточнили, что помимо этого, полицейские на территории одной из балаковских оптовых баз изъяли 28,76 тысячи бутылок различной алкогольной продукции, оклеенных поддельными акцизными марками, которые, предположительно, были изготовлены в выявленном подпольном цеху.