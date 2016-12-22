Суд смягчил приговор школьнику, пытавшемуся вступить в "Правый сектор"

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Верховный суд России смягчил приговор московскому школьнику, который ранее получил шесть с половиной лет колонии за попытку вступить в запрещенную группировку "Правый сектор", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Военная коллегия постановила приговор Московского окружного военного суда в отношении Кирилла Банецкого, которым он осужден к 6,5 годам лишения свободы, смягчить, снизить срок на два месяца", — сказал судья.

Обвиняемый заявил, что вернулся на родину добровольно, свою вину признает и раскаивается в содеянном. Его адвокат рассказал что Банецкий активно сотрудничал со следствием и помог выявить других причастных к преступлениям лиц. Кроме того, в момент совершения преступлений, его подзащитный был несовершеннолетним.

Прокурор подтвердил эту информацию и счел возможным смягчить наказание школьнику.

Суд ранее признал Банецкого виновным в экстремизме и участии в незаконном вооруженном формировании. В качестве дополнительного наказания суд лишил школьника права публиковать информацию в интернете в течение одного года.

По данным следствия, в апреле этого года ученик 11-го класса московской школы Кирилл Банецкий пропал. Следователи выяснили, что он уехал на Украину, где вступил в ряды "Правого сектора".