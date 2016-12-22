В Ленинградской области подросток попал под поезд

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек — РИА Новости. Следователи проводят проверку обстоятельств гибели в Лужском районе Ленинградской области подростка, который не услышал приближения поезда из-за наушников, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.

"По предварительным данным, подросток в ночное время шел вдоль железнодорожных путей в наушниках и не слышал приближение поезда. Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но наезд предотвратить не удалось, поскольку подросток шел спиной к поезду и не ушел с рельсов", — говорится в сообщении.

На место гибели подростка 2003 года рождения в поселке Толмачево Лужского района выехала следственная группа. После проведения необходимых доследственных мероприятий и установления всех обстоятельств происшедшего, трагическому случаю будет дана правовая оценка, отмечает СУ на транспорте.