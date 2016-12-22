СК сообщил о шести пострадавших в результате ЧП у метро "Коломенская"

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Шесть человек получили ранения в результате разгерметизации газового баллона в вестибюле станции метро "Коломенская" на юге Москвы, двое из них госпитализированы, сообщает Следственный комитет России.

В ведомстве отметили, что сейчас по факту случившегося проводится доследственная проверка. На месте ЧП работают следователи, которые опрашивают очевидцев.

Инцидент в вестибюле станции метро произошел в 09:20. Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что причиной могло стать неосторожное обращение рабочих с газовым баллоном при сварочных работах.

В метрополитене позднее сообщили, что намерены проверить соблюдение правил безопасности сотрудниками строительной организации ООО "Рост-Е". Сейчас станция работает в штатном режиме.