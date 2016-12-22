Источник назвал возможную причину взрыва у метро "Коломенская" в Москве
10:2322.12.2016
(обновлено: 11:22 22.12.2016)
1101126
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Причиной ЧП в вестибюле станции метро "Коломенское", где взорвался газовый баллон, могли стать действия рабочих, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Москвы.
По словам собеседника агентства, на месте инцидента проводились сварочные работы.
"По предварительным данным, взрыв произошёл из-за неосторожного обращения с газовым баллоном", — пояснил он.
Сообщалось также, что после случившегося в вестибюле возник пожар, который потушили прибывшие пожарные.
Сразу после ЧП сотрудники метрополитена закрыли южный вестибюль станции, движение поездов не прекращалось.
Позднее в СК рассказали, в результате взрыва травмы получили шесть человек, двое из них доставлены в больницы. Следователи проводят проверку.
Ситуация на месте взрыва у станции метро "Коломенская"
В четверг утром в южном вестибюле станции метро "Коломенская" произошел взрыв.
Причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона у строителей, работавших в переходе.
По последним данным, при взрыве пострадали четыре человека.
В район ЧП прибыло множество машин полиции, два автомобиля скорой помощи и четыре пожарные машины.
Примерно в 09.20 утра в районе южного вестибюля станции с выходом в сторону улицы Нагатинской раздался хлопок, после чего поднялся клуб дыма.
Первоначально прохожие не обратили особого внимания на произошедшее, решив, что кто-то взрывает петарды.
После взрыва начался пожар на площади порядка пяти квадратных метров. Сотрудники МЧС быстро потушили огонь.
Разрушений в результате взрыва в переходе у станции метро "Коломенская" в Москве нет.
Администрация московского Метрополитена сообщила, что южный вестибюль снова открыт для входа пассажиров. Движение поездов продолжается в штатном режиме.
Дым у станции метро "Коломенская", где взорвался газовый баллон.
Пожарная машина у станции метро "Коломенская", где взорвался газовый баллон.