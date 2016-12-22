Источник назвал возможную причину взрыва у метро "Коломенская" в Москве

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Причиной ЧП в вестибюле станции метро "Коломенское", где взорвался газовый баллон, могли стать действия рабочих, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Москвы.

По словам собеседника агентства, на месте инцидента проводились сварочные работы.

"По предварительным данным, взрыв произошёл из-за неосторожного обращения с газовым баллоном", — пояснил он.

Сообщалось также, что после случившегося в вестибюле возник пожар, который потушили прибывшие пожарные.

Сразу после ЧП сотрудники метрополитена закрыли южный вестибюль станции, движение поездов не прекращалось.

Позднее в СК рассказали, в результате взрыва травмы получили шесть человек, двое из них доставлены в больницы. Следователи проводят проверку.