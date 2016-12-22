В Саратове прошли обыски в администрации Заводского района

САРАТОВ, 22 дек — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Сотрудники управления ФСБ по Саратовской области в четверг провели около 20 обысков, в том числе в администрации Заводского района Саратова, в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий, связанном с организацией питания детей в образовательных учреждениях, сообщила пресс-служба УФСБ.

По данным ведомства, сотрудники районной администрации давали неправомерные указания руководителям муниципальных образовательных учреждений о досрочном расторжении договоров по организации питания детей с действующими поставщиками услуг и оказывалось давление в целях заключения контрактов с аффилированными индивидуальными предпринимателями.

"В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по… установлению конкретных лиц, причастных к противоправной деятельности. Сегодня, 22 декабря, одновременно осуществлено около 20 обысков, в том числе в администрации Заводского района, а также по месту жительства лиц, возможно имеющих причастность к противоправной деятельности", — говорится в сообщении.

В УФСБ уточнили, что уголовное дело было возбуждено 15 декабря по факту превышения должностных полномочий неустановленными должностными лицами администрации Заводского района Саратова и подведомственного ей казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия учреждений образования Заводского района Саратова". Фигурантам дела будет грозить до четырех лет лишения свободы.

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