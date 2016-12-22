В Москве закрыли южный вход метро "Коломенская", станция работает штатно

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Разгерметизация газового баллона у строительной компании стала причиной временного закрытия южного вестибюля сообщается в официальном аккаунте столичной подземки в сети микроблогов Twitter.

Ранее источник в экстренных службах Москвы сообщил РИА Новости, что один человек получил тяжелые ранения в четверг утром в результате взрыва газового баллона в переходе у метро "Коломенская".

"Разгерметизация газового баллона у строительной компании стала причиной временного закрытия южного вестибюля", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас станция работала и работает штатно.