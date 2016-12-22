При взрыве в переходе у метро "Коломенская" никто не пострадал

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. При взрыве в районе метро "Коломенская" никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель метрополитена.

"Никто не пострадал, не переживайте", — сказал он.

В свою очередь, источник в экстренных службах Москвы сообщил РИА Новости, что один человек получил тяжелые ранения в четверг утром в результате взрыва газового баллона в переходе у метро "Коломенская".