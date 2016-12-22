При взрыве в переходе у метро "Коломенская" никто не пострадал
09:5122.12.2016
(обновлено: 11:20 22.12.2016)
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. При взрыве в районе метро "Коломенская" никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель метрополитена.
"Никто не пострадал, не переживайте", — сказал он.
В свою очередь, источник в экстренных службах Москвы сообщил РИА Новости, что один человек получил тяжелые ранения в четверг утром в результате взрыва газового баллона в переходе у метро "Коломенская".
Ситуация на месте взрыва у станции метро "Коломенская"
В четверг утром в южном вестибюле станции метро "Коломенская" произошел взрыв.
Причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона у строителей, работавших в переходе.
По последним данным, при взрыве пострадали четыре человека.
В район ЧП прибыло множество машин полиции, два автомобиля скорой помощи и четыре пожарные машины.
Примерно в 09.20 утра в районе южного вестибюля станции с выходом в сторону улицы Нагатинской раздался хлопок, после чего поднялся клуб дыма.
Первоначально прохожие не обратили особого внимания на произошедшее, решив, что кто-то взрывает петарды.
После взрыва начался пожар на площади порядка пяти квадратных метров. Сотрудники МЧС быстро потушили огонь.
Разрушений в результате взрыва в переходе у станции метро "Коломенская" в Москве нет.
Администрация московского Метрополитена сообщила, что южный вестибюль снова открыт для входа пассажиров. Движение поездов продолжается в штатном режиме.
Дым у станции метро "Коломенская", где взорвался газовый баллон.
Пожарная машина у станции метро "Коломенская", где взорвался газовый баллон.