Число жертв отравления "Боярышником" в Иркутске выросло до 71

КРАСНОЯРСК, 22 дек — РИА Новости. Число погибших от отравления суррогатным концентратом "Боярышник" в Иркутске достигло 71 человека, сообщила РИА Новости представитель Минздрава региона Татьяна Шкурская.

"Общее число пострадавших — 117. За ночь поступил еще один человек. На лечении в стационаре находятся 36", — сказала собеседница агентства.

Пострадавшие начали поступать в больницы Иркутска в прошлую субботу, большинство — в состоянии комы. С момента употребления "Боярышника" до появления симптомов отравления проходит от одного часа до суток.

По факту массового отравления поддельным средством, в составе которого обнаружили метиловый спирт, возбуждено уголовное дело. Следователи нашли подпольные цеха по производству ядовитой жидкости и задержали 12 человек, ее распространявших.