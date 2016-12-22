В Москве мужчина погиб после падения на рельсы в метро

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Мужчина погиб после падения на рельсы в московском метро, инцидент произошел на станции "Бибирево", сообщил РИА Новости источник.
Собеседник агентства уточнил, что пострадавшего сразу передали медикам. Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался.
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося. Сейчас движение на серой ветке метро восстановлено, поезда следуют по графику.
Службы метрополитена сработали слаженно и оперативно в восстановлении движения от ст Алтуфьево до ст Отрадное.— Московское метро (@MetroOperativno) 22 декабря 2016 г.