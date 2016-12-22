В Югре проверяют данные об отказе водителя маршрутки подвезти детей в мороз

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 дек – РИА Новости. В Ханты-Мансийском автономном округе проверяют информацию о том, что в Нижневартовске водитель маршрутки в сильный мороз отказался подвозить двух школьников, сообщила в четверг РИА Новости представитель администрации города.

По данным местных СМИ, в Нижневартовске возле рынка "Сибирский балаган" водитель полупустой маршрутки отказался подвезти двух школьников, заявив, что место у него в салоне есть только для одного ребенка. В тот момент температура воздуха в городе составляла —47 градусов.

"Отдел транспорта проводит по данной информации проверку", — сказала представитель горадминистрации.

Ранее в связи с этим случаем следственное управление СК РФ по региону напомнило, что, учитывая погодные условия, "отказ в перевозке детей и иных социально-незащищенных категорий населения может рассматриваться как уголовно наказуемое деяние, предусмотренное статьей 125 УК РФ (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей беспомощности)".

За последнее время в России произошло несколько подобных случаев. В частности, в Екатеринбурге ученика первого класса высадили из автобуса из-за недостатка денег на оплату проезда. В Дзержинске Нижегородской области кондуктор выгнала из автобуса школьника на 20-градусный мороз якобы из-за отсутствия у нее сдачи. В Липецке водитель выгнал из автобуса 13-летнего школьника на 20-градусный мороз, усомнившись в достоверности его проездного билета.