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Происшествия

В Югре проверяют данные об отказе водителя маршрутки подвезти детей в мороз

07:4822.12.2016
(обновлено: 10:35 22.12.2016)
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Автобус на улице в морозную погоду. Архивное фото
© РИА Новости. Яков Андреев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 дек – РИА Новости. В Ханты-Мансийском автономном округе проверяют информацию о том, что в Нижневартовске водитель маршрутки в сильный мороз отказался подвозить двух школьников, сообщила в четверг РИА Новости представитель администрации города.

Снегопад. Архивное фото
© РИА Новости. Макс Ветров
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В Югре зафиксировали рекордную температуру в минус 62 градуса

По данным местных СМИ, в Нижневартовске возле рынка "Сибирский балаган" водитель полупустой маршрутки отказался подвезти двух школьников, заявив, что место у него в салоне есть только для одного ребенка. В тот момент температура воздуха в городе составляла —47 градусов.

"Отдел транспорта проводит по данной информации проверку", — сказала представитель горадминистрации.

Ранее в связи с этим случаем следственное управление СК РФ по региону напомнило, что, учитывая погодные условия, "отказ в перевозке детей и иных социально-незащищенных категорий населения может рассматриваться как уголовно наказуемое деяние, предусмотренное статьей 125 УК РФ (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей беспомощности)".

За последнее время в России произошло несколько подобных случаев. В частности, в Екатеринбурге ученика первого класса высадили из автобуса из-за недостатка денег на оплату проезда. В Дзержинске Нижегородской области кондуктор выгнала из автобуса школьника на 20-градусный мороз якобы из-за отсутствия у нее сдачи. В Липецке водитель выгнал из автобуса 13-летнего школьника на 20-градусный мороз, усомнившись в достоверности его проездного билета.

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Происшествия
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18 пользователей оставили 35 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Показать старые комментарии (15)
  • Putuk Basturmyan
    Черствость и бесчувственность можно видеть в различных областях жизни. Но, не оправдывая водителя и учитывая склонность многочисленных СМИ к эпатированию населения, замечу, что в статье не указан тип "полупустой" маршрутки. В свое время ездил на маршрутках типа "Газель". Так вот, в них категорически запрещено было перевозить пассажиров стоя, поскольку микроавтобус не был оборудован местами для стояния, и максимально количество пассажиров ограничивалось числом сидячих мест (маршрутка при этом действительно выглядела полупустой). Если же имело место нарушение, то в случае получения травм пассажирами водителю грозила уже не административная, а уголовная ответственность.
    12:05
    22.12.2016
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  • Victor Bogatyryev в ответ пользователю Дед Мазай(показатьскрыть)
    Дед Мазай,
    За что штраф?
    12:05
    22.12.2016
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  • Василий Ильич
    Возьмешь лишних людей в маршрутку-штраф, не возьмешь-срок.
    12:20
    22.12.2016
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  • oleg
    А разве гастарбайтерам есть дело до россиян ?
    Деньги важнее.
    12:26
    22.12.2016
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  • anf-sat
    Все крики больше напоминают попытку назначить виноватым кого-нибудь, чтобы себя выгородить. Назначить уголовное наказание? Замечательно! Начнём с родителей, которые не дали детям на проезд в такой мороз. Далее пассажиры - которые не скинулись на оплату и оставили детей в "опасной ситуации", школа и муниципалитет - которые не обеспечили школьников автобусом или проездными. Ни у кого из перечисленных нет денег на это? Странно... Я конечно не оправдываю, но почему все считают, что в данной ситуации водитель самый богатый? Или все остальные на работу ходят из чувства патриотизма и денег не требуют? Очень сомневаюсь... Ну и добавим сюда ГАИ, которые штрафуют, если пассажиров больше чем сидячих мест. Если водителя обвиняют в том, что он отказался нарушить закон и правила перевозки пассажиров, то сделайте поправку для подобных случаев.
    13:08
    22.12.2016
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  • Евгений Глебов (Катышев) в ответ пользователю Victor Bogatyryev(показатьскрыть)
    Victor Bogatyryev, какое отношение имеет постановление правительства Москвы к Югре? Есть вполне конкретное постановление правительства: 84. Лицо, являющееся безбилетным, оплачивает проезд от пункта посадки до пункта назначения в порядке, установленном перевозчиком.
    Если перевозчик решит, что сегодня всех катает бесплатно, то не никаких законов, запрещающих ему делать это.
    Инструктажи были, во всяком случае об этом отчитались руководители ПАТП.
    Лицо с билетом или без него, находящееся в транспортном средстве с целью совершить поездку - пассажир. Законом не установлено разделение лиц на пассажиров и безбилетные лица - это чисто словесный оборот.
    13:11
    22.12.2016
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  • Victor Bogatyryev в ответ пользователю Куренин куренин(показатьскрыть)
    Куренин куренин,
    Конечно, сам придумал. Так как если теплая одежда была, то о чем вообще разговор?

    Я на самом деле человек добрый, и только за то, чтобы детей в мороз везли.

    И пишу только для того, чтобы вы уяснили реалии, в которых мы живем. Времена не выбирают, в них живут и умирают.
    13:16
    22.12.2016
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  • Лариса Злыгостева в ответ пользователю Victor Bogatyryev(показатьскрыть)
    Victor Bogatyryev, тёплая одежда- понятие относительное. При тех экстремальных морозах, что пришли сейчас в Сибирь- поможет разве что национальная одежда северных народов- боюсь, у нижневартовских школьников такой просто не может быть, и вины родителей тут нет.
    15:18
    22.12.2016
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  • Victor Bogatyryev в ответ пользователю Евгений Глебов (Катышев)(показатьскрыть)
    Евгений Глебов (Катышев),
    То есть вы считаете, что Правительство Российской Фендерации это правительство Москвы, а в Югре свое правительство? Неплохо для начала.

    >>Если перевозчик решит, что сегодня всех катает бесплатно, то не никаких законов, запрещающих ему делать это.
    Это мнение прекраснодушного человека. А на деле та же налоговая инспекция может, при желании, взять такого добрячка-перевозчика за одно место, так как коммерческая организация не платит налоги. Коммерческие организации не для того создаются, чтобы оказывать бесплатные услуги. Спросите у юриста.

    Пассажир без билета в рейсовом транспорте называется пассажиром только в обыденной речи, а юридически он никакой не пассажир, так как, поскольку билет он не покупал, то и договор перевозки не заключал. Можно далее продолжить. Все пассажиры общественного транспорта при покупке билета страхуются. Обязательно. Теперь, если вдруг автобус, водитель которого посадил лицо без билета, попал
    в аварию и безбилетное лицо сильно пострадало - кто будет отвечать? Вы возьмете ответственность на себя?
    15:44
    22.12.2016
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  • Victor Bogatyryev в ответ пользователю Лариса Злыгостева(показатьскрыть)
    Лариса Злыгостева,
    Вы лучше спросите что делали дети у рынка "Сибирский балаган" в такой мороз? Куда их черти носят? Если нет одежды по сезону, почему их родители отпустили из дома? Кто, в конце концов, отвечает за детей?
    16:16
    22.12.2016
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  • Евгений Глебов (Катышев) в ответ пользователю Victor Bogatyryev(показатьскрыть)
    Victor Bogatyryev, я считаю, что в постановлении правительства определено право перевозчика определять условия проезда. И да, у Москвы и Югры свои региональные правительства. Право иметь свои правительства и регламентация их деятельности закреплены в Конституции.
    Вот и спросите у юриста. А то смешно выходит - коммерческие организации с вашей подачи лишились права проводить благотворительные акции.
    Еще раз - термин пассажир никак не определяется законом. Т.е. любое лицо находящееся в транспорте с целью поездки - пассажир. По вашей логике, в служебном транспорте, например, нет пассажиров. Это как вообще?
    Если безбилетное лицо пострадало, то отвечать будет водитель, вне зависимости от того, есть билет или нет. В недавней трагедии в Югре водитель отвечал за детей, которых он перевозил в автобусе. Ни у одного из них не было билета.
    И что бы дальше не продолжать бесполезный спор. Руководства ПАТП Югры, Ямала и ТюмО провели инструктаж для водителей и кондукторов общественного транспорта. Все спорные ситуации решаются в пользу пассажиров. И это не зависит от вашего мнения. Это факт.
    17:21
    22.12.2016
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  • Лариса Злыгостева в ответ пользователю Victor Bogatyryev(показатьскрыть)
    Victor Bogatyryev, а что, там только рынок, и ничего вокруг? Родители отпустили- в школу, на какие-то дополнительные занятия... Ну, вот не думали, что чудак на букву м откажется их везти... Ну, и наконец- родители дома не сидят, их никто от работы не освобождал- а дети не сочли возможным нарушить обычный распорядок- такое тоже не редкость. Это разве извиняет водителя?
    17:29
    22.12.2016
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  • yulianiya в ответ пользователю anf-sat(показатьскрыть)
    anf-sat, у водителя маршрутки по правилам его перевозок обязано быть одно льготное место. Видимо, он его и имел в в виду, когда предложил место только для одного школьника. Это еще хорошо, что предложил. У нас сосед по подъезду - слепой - говорит, что водители маршруток редко когда разрешают ему проехать по льготному , могут отказать в любую погоду, сказать типа, мест нет, он ведь все равно ничего не видит.
    19:25
    22.12.2016
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  • yulianiya в ответ пользователю Victor Bogatyryev(показатьскрыть)
    Victor Bogatyryev, без билета в общественном транспорте ездят пенсионеры, инвалиды и дети до 7 лет. Они все не являются пассажирами и законы на них не распространяются?
    19:27
    22.12.2016
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  • yulianiya в ответ пользователю Victor Bogatyryev(показатьскрыть)
    Victor Bogatyryev, пытаюсь представить одежду по сезону в минус 47. Не посоветуете? А особенно - обувь. Скорей всего, у детей был проездной, но мы ведь знаем, какие у нас в стране проблемы с обычным гор. транспортом, в то время как маршрутки летают одна за другой. Не дождались автобуса, замерзли, попросились в маршрутку - получили отказ. Ничего странного - в стране капитализм, выживает сильнейший. Точнее, наглейший. Хорошо, что у нас действуют еще хоть какие-то моральные устои и водителя за подобный цинизм и жестокосердие накажут.
    19:37
    22.12.2016
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  • anf-sat в ответ пользователю Лариса Злыгостева(показатьскрыть)
    Лариса Злыгостева, водитель виноват в том что у него мест в автобусе нет? Что означала фраза полупустой? Полный это когда пассажиры штабелями под потолок? Маршрутка - не автобус. В них обычно стоячие места не предусмотрены. Места были заняты (сомневаюсь, что все были школьники) и ни один из взрослых пассажиров не оторвал задницу. Всем пофигу. Выставь водила из салона какую-нибудь бабищу, щас бы читали статью про то как водитель повёл себя по хамски и выставил женщину на мороз.
    19:57
    22.12.2016
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  • anf-sat в ответ пользователю yulianiya(показатьскрыть)
    yulianiya, водилы далеко не ангелы. Но в данном случае мне интересно где был городской транспорт? Обычно в очень сильные морозы занятия в школах отменяют. В данном случае не отменили? Чем тогда занять муниципалитет? И кстати, почему не обвинили пассажиров? Ведь никто не уступил место ребёнку. (ах да, я забыл - это дети должны уступать место взрослым) В общем у меня больше вопросов не к водителю, а вообще ко всем окружающим.
    20:11
    22.12.2016
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  • anf-sat в ответ пользователю yulianiya(показатьскрыть)
    yulianiya, "Хорошо, что у нас действуют еще хоть какие-то моральные устои и водителя за подобный цинизм и жестокосердие накажут..."
    Хорошо, что накажут водителя , за жестокосердие и цинизм... взрослых пассажиров, не оторвавших жопы от кресел и не позволивших ребёнку поехать вместо них. Не уверен, что подобным моральным устоям следует радоваться...
    20:19
    22.12.2016
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  • yulianiya в ответ пользователю anf-sat(показатьскрыть)
    anf-sat, так места же были! Полупустая маршрутка - означает, что из 20 мест 10 свободны. Я знаю, как водители маршруток отказываются брать бесплатно льготников на свободное место -"а вдруг на след. остановке народ битком набьется" - это ж потеряет оплату проезда АЖ за одного человека!
    22:37
    22.12.2016
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  • yulianiya в ответ пользователю anf-sat(показатьскрыть)
    anf-sat, на периферии, в основном, маршрутки и ездят. Были летом в Пензе - у них там на один гор. автобус или троллейбус приходится штук 50 маршруток. Но может они добрее к детям)Да, можно бесконечно обвинять власти, родителей, администрацию школы,других пассажиров, еще американцев и украинцев не забыть обвинить - так, на всякий случай. Но проблема раздута из простого диалога :"Дяденька, можете нас бесплатно подвезти, замерзли автобус ждать?" Ответил "да" - проблемы нет. Ответил "нет" - лови многомиллионые осуждения как в реале, так и в сети, разборки с полицией, узнавание на улице :"а, это тот самый жлоб, что детей в мороз высадил". ЛЮДИ САМИ УСЛОЖНЯЮТ СЕБЕ ЖИЗНЬ.
    22:47
    22.12.2016
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