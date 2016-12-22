Для девяти задержанных по делу о "Боярышнике" примут меру пресечения

КРАСНОЯРСК, 22 дек — РИА Новости. Рассмотрение вопроса о мере пресечения для 9 задержанных по делу о массовом отравлении "Боярышником" в Иркутске состоится в пятницу, сообщили в четверг РИА Новости в Ленинском районном суде Иркутска.

Ранее сообщалось, что Ленинский районный суд Иркутска продлил срок задержания девяти фигурантам уголовного дела о массовом отравлении "Боярышником" на 72 часа. Всего задержано 12 человек.

"Рассмотрение материалов по решению вопроса об избрании меры пресечения всех девяти задержанных по делу об отравлении "Боярышником" примут 23 декабря", — сказал собеседник агентства.

Массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник" произошло в Иркутске в выходные. Следователи возбудили уголовное дело по статье "производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц". Установлен склад хранения продукции. По последним данным, число жертв отравления составило 63 человека, общее число пострадавших — 109.