В Иркутске умер мужчина после отравления контрафактной водкой

КРАСНОЯРСК/ИРКУТСК, 22 дек — РИА Новости. Житель Иркутска, который умер ночью в машине скорой помощи, отравился не "Боярышником", а поддельной водкой, сообщила представитель департамента здравоохранения города Наталия Тарабан.

Ранее региональный Минздрав сообщил, что число погибших в результате отравления "Боярышником" достигло 63 человек.

"Умерший ночью по дороге в больницу отравился не "Боярышником". Он пил контрафактную водку "Белая береза", — рассказала Тарабан во время заседания комиссии по ЧС, которое прошло в мэрии.

По данным властей, за ночь в Иркутске была изъята контрафактная водка марок "Финское серебро", "Пшеничная", "Белая береза" и "Царская".

Массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник" произошло в Иркутске на выходных. По последним данным, пострадали 109 человек, 37 из которых до сих пор находятся в больницах.

В рамках расследования уголовного дела полиция задержала 12 человек — это индивидуальные предприниматели и их сотрудники, осуществлявшие мелкооптовую и розничную продажу. По данным СК, более ста человек были допрошены в качестве свидетелей. Сейчас следователи проверяют фирмы в Санкт-Петербурге и республике Алания, которые были указаны на этикетке как производители жидкости "Боярышник".

В Иркутске действует режим ЧС, торговля непищевой спиртосодержащей продукцией запрещена.