В Иркутске умер мужчина после отравления контрафактной водкой

КРАСНОЯРСК/ИРКУТСК, 22 дек — РИА Новости. Житель Иркутска, который умер ночью в машине скорой помощи, отравился не "Боярышником", а поддельной водкой, сообщила представитель департамента здравоохранения города Наталия Тарабан.
"Умерший ночью по дороге в больницу отравился не "Боярышником". Он пил контрафактную водку "Белая береза", — рассказала Тарабан во время заседания комиссии по ЧС, которое прошло в мэрии.
По данным властей, за ночь в Иркутске была изъята контрафактная водка марок "Финское серебро", "Пшеничная", "Белая береза" и "Царская".
Массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник" произошло в Иркутске на выходных. По последним данным, пострадали 109 человек, 37 из которых до сих пор находятся в больницах.
В Иркутске действует режим ЧС, торговля непищевой спиртосодержащей продукцией запрещена.