В Иркутске за ночь полиция изъяла 16,5 тонн спиртосодержащей жидкости

КРАСНОЯРСК/ИРКУТСК, 22 дек — РИА Новости. Правоохранители проверили за ночь в Иркутске более 230 торговых точек и изъяли из оборота 16,5 тонны спиртосодержащей жидкости, сообщил в четверг в мэрии на заседании комиссии по ЧС руководитель МКУ "Безопасный город" Андрей Медведев.

"Проверено 236 торговых точек и 16,5 тонны спиртосодержащей жидкости изъято за ночь в Иркутске", — сказал он.

Представитель Минздрава региона сообщил, что за ночь поступили два человека, одна из пострадавших пила не "Боярышник", а водку.

Массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник" произошло в Иркутске в выходные. Следователи возбудили уголовное дело по статье "производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц". Установлен склад хранения продукции. По последним данным, число погибших — 63. Общее число пострадавших — 109. За ночь поступил еще один человек. На лечении в стационаре находятся 37.

В рамках расследования задержаны 12 человек — это индивидуальные предприниматели и их сотрудники, осуществлявшие мелкооптовую и розничную продажу. По данным СК, по делу в качестве свидетелей допрошены более 100 человек. В настоящее время проводятся следственные действия в Санкт-Петербурге и республике Алания по отработке фирм, указанных на этикетке в качестве производителя жидкости "Боярышник".