В Иркутске число жертв отравления "Боярышником" выросло до 63 человек

КРАСНОЯРСК, 22 дек — РИА Новости. Еще один человек скончался в результате отравления "Боярышником" в Иркутске — таким образом, общее число погибших выросло до 63, сообщила РИА Новости в четверг представитель Минздрава региона Татьяна Шкурская.

"По последним данным, число погибших — 63. Общее число пострадавших — 109. За ночь поступил еще один человек. На лечении в стационаре находятся 37", — сказала собеседница агентства.

В рамках расследования массового отравления поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник" задержано 12 человек — это индивидуальные предприниматели и их сотрудники, осуществлявшие мелкооптовую и розничную продажу. В настоящее время проводятся следственные действия в Санкт-Петербурге и республике Алания по отработке фирм, указанных на этикетке в качестве производителя жидкости "Боярышник".