Суд огласит приговор экс-студентке Карауловой, пытавшейся сбежать в ИГ

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Московский окружной военный суд в четверг огласит приговор бывшей студентке МГУ Александре Ивановой (Варваре Карауловой), обвиняемой в попытке примкнуть к запрещенной в РФ группировке "Исламское государство" (ИГ), сообщили РИА Новости в суде.

Ранее прокурор попросил приговорить Караулову к пяти годам колонии общего режима и штрафу 150 тысяч рублей. Адвокаты настаивали на оправдании.

Подсудимая в суде раскаялась в своих поступках, но напомнила, что никогда не собиралась воевать или участвовать в терактах, а ехала к любимому человеку, чтобы выйти за него замуж.

Варвара Караулова, позднее сменившая имя и ставшая Александрой Ивановой, была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к ИГ. Будучи студенткой второго курса МГУ, Караулова втайне от родителей улетела в Стамбул, где была задержана с группой россиян, предположительно, пытавшихся попасть в Сирию, выяснила ФСБ РФ.