В Иркутске по делу об отравлении "Боярышником" задержали 11 человек

КРАСНОЯРСК, 21 дек — РИА Новости. Одиннадцать человек задержаны в Иркутске по делу о массовом отравлении "Боярышником", сообщил заместитель начальника городского управления МВД России Герман Братчиков.

Представитель полиции отметил, что работа по изъятию контрафактного спиртного ведется по всему городу в круглосуточном режиме.

Позднее руководитель МКУ "Безопасный город" Андрей Медведев рассказал, что за ночь в Иркутске было изъято 12 тонн поддельного алкоголя.

Массовое отравление спиртосодержащим средством "Боярышник" произошло в Иркутске на выходных. По последним данным регионального Минздрава, пострадали 102 человека, 60 из них погибли.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц". В Иркутске действует режим ЧС, торговля спиртосодержащей продукцией запрещена.