СК возбудил дело после жесткой посадки вертолета в Томской области

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Следователи в Томской области возбудили дело о нарушении правил безопасности по факту жесткой посадки вертолета Ми-8, перевозившего вахтовиков, сообщает СК России в вторник.

"Следственными органами Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России по результатам проведения доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности причинение крупного ущерба (ч. 1 ст. 263 УК РФ)", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, 16 июня вертолет Ми-8 авиакомпании "Авиа-Сибирь" совершал рейс по маршруту "Панычево – Останинское месторождение". На борту находились три члена экипажа и 22 пассажира-вахтовика. Вертолет совершил жесткую посадку на грунт, не долетев до посадочной площадки 28 метров. В результате разрушены хвостовая балка и рулевой винт, собственнику воздушного судна причинен материальный ущерб в размере более 18 миллионов рублей.