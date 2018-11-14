Стартовал проект "Климатически нейтральное обращение с отходами в РФ"

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. В России стартовал российского-германский проект "Климатически нейтральное обращение с отходами в Российской Федерации", говорится в сообщении ФГУП "НТЦ "Химвест" Минпромторга России.

Во вторник прошла конференция, которая дала официальный старт проекту. Участники конференции из России и Германии обсудили основные цели и вызовы реформы в области управления отходами и формирования мусороперерабатывающей отрасли в России.Проект реализуется на основании меморандума, подписанного Минприроды РФ и федеральным министерством окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности Германии (BMU) в июне на полях Санкт-Петербургского экономического форума.

Целью проекта является содействие российским уполномоченным органам власти при осуществлении реформы системы управления обращения с отходами производства и потребления. Реформа предусматривает приоритет утилизации отходов над захоронением, формирование экономики замкнутого цикла, создание площадок размещения отходов с использованием наилучших доступных технологий и снижение выбросов парниковых газов, а также совершенствование российского законодательства в данной области.

Оператором для реализации проекта определено Немецкое общество по международному сотрудничеству (GIZ) ГбмХ, имеющее многолетний опыт работы в сфере двустороннего взаимодействия и осуществления экологических проектов. Планируется, что в ходе реализации проекта GIZ будет оказывать экспертно-методическую поддержку в части развития и совершенствования нормативно-правовой базы реформы, содействовать планироуванию и реализации демонстрационных проектов в трех пилотных регионах РФ — Воронежской, Ивановской и Курской, разрабатывать программы и проводить курсы повышения квалификации для специалистов данной отрасли, а также распространять опыт зарубежных партнеров и результаты своей деятельности путем публикаций в СМИ и организации тематических мероприятий.

На открытии конференции с приветственным словом выступили постоянный представитель посла Федеративной республики Германии в Москве г-жа Беате Гржески, директор департамента международного сотрудничества Минприроды России Нуритдин Инамов и руководитель департамента "Восточная Европа, Центральная Азия, Африка и Ближний Восток" Федерального министерства экологии, охраны природы и ядерной безопасности Германии (BMU) Юрген Кайнхорст.

Во второй части конференции эксперты, среди которых были сотрудники федеральных и региональных органов власти России, а также представители отраслевого и научного сообщества России и Германии, обсудили в ходе открытых подиумных дискуссий современное состояние и перспективы развития системы расширенной ответственности производителя и промежуточные итоги формирования территориальных схем обращения с отходами в России.

В ходе панельный дискуссии заместитель директора ФГУП "НТЦ "Химвест" Минпромторга РФ поднял вопрос о вторичной переработке полимерной упаковки и о том какие затраты несёт немецкое правительство на популяризацию раздельного сбора мусора среди населения.