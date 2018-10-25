В Москве стартует международный химический форум

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Шестой московский международный химический форум, организованный Российским Союзом химиков при поддержке Минпромторга России на полях Международной выставки химической промышленности и науки, пройдет в Москве в понедельник, 29 октября, сообщает Химический комплекс России.

"Химическая промышленность — одна из ведущих отраслей в России, наряду с металлургией и лесопромышленным комплексом. На сегодняшний день в отрасли функционирует около тысячи крупных и средних предприятий с общей численностью более 580 тысяч человек. По итогам прошлого года удельный вес отрасли в основных экономических показателях страны сохранил тенденцию к росту. Доля химической промышленности в объеме отгруженной продукции обрабатывающих производств достигла 9,7%; в российском экспорте — 11,8%. Только с начала 2018 года предприятиям химпрома была оказана государственная поддержка в размере порядка 2,8 миллиарда рублей", — говорится в пресс-релизе.

Работу форума откроет пленарная сессия "Химическая промышленность — драйвер экономического роста", на которой будут затронуты основные вопросы развития отрасли. Среди заявленных тем: государственные приоритеты развития химической промышленности России в задачах текущего периода, создание информационной инфраструктуры для успешного развития химпрома, инвестиционный потенциал химической промышленности, новые формы финансирования инвестпроектов и другие актуальные вопросы отрасли.

Участие в панельной сессии примут замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов, замминистра энергетики Павел Сорокин, ректор РХТУ им. Д.И. Менделеева Александр Мажуга, директор Фонда развития промышленности Роман Петруца и другие.

Модератором сессии выступит президент Российского Союза химиков Виктор Иванов.