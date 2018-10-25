В Москве стартует международный химический форум

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Шестой московский международный химический форум, организованный Российским Союзом химиков при поддержке Минпромторга России на полях Международной выставки химической промышленности и науки, пройдет в Москве в понедельник, 29 октября, сообщает Химический комплекс России.
Работу форума откроет пленарная сессия "Химическая промышленность — драйвер экономического роста", на которой будут затронуты основные вопросы развития отрасли. Среди заявленных тем: государственные приоритеты развития химической промышленности России в задачах текущего периода, создание информационной инфраструктуры для успешного развития химпрома, инвестиционный потенциал химической промышленности, новые формы финансирования инвестпроектов и другие актуальные вопросы отрасли.
Участие в панельной сессии примут замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов, замминистра энергетики Павел Сорокин, ректор РХТУ им. Д.И. Менделеева Александр Мажуга, директор Фонда развития промышленности Роман Петруца и другие.
Модератором сессии выступит президент Российского Союза химиков Виктор Иванов.