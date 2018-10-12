При поддержке Минпромторга учреждена премия в области потребительской химии

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Премия в области потребительской химии ChemiCos Unique учреждена при поддержке Минпромторога России, говорится в пресс-релизе ФГУП "НТЦ "Химвест".

"Премия призвана содействовать развитию отечественной отрасли потребительской химии, созданию конкурентоспособных в сравнении с мировыми аналогами производств и продуктов, замещающих импортные товары и обладающих высоким экспортным потенциалом", — отмечается в сообщении.

Со-председателями Премии стали первый замминистра промышленности и торговли Сергей Цыб и исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Виктор Черепов. В Совет Премии также пошли руководители Роспотребнадзора, Росстандарта, Роскачества, Российского регистра потенциально опасных химических и биологических веществ, Российского экспортного центра, Группы компаний "Майер" и Российского союза химиков.

Для максимального охвата всех областей потребительской химии и косметики премия будет вручаться в трех основных категориях.

Премия в категории ChemiCos Industry вручается российскому производителю потребительской химии и косметики, включая компоненты для ее производства. У этой категории премии — две номинации: "Производство и технология" и "Устойчивые модели производства и потребления".

Премия в категории ChemiCos Product вручается лучшему продукту потребительской химии и косметики в номинациях: "Лидер — продаж", "Зеленый бренд", "Инновационный продукт" и "Экспортный продукт".

Премия в категории ChemiCos Persona вручается физическим лицам, работающим в области потребительской химии и косметики за профессиональные достижения. В этой категории предусмотрены три номинации: "За лучший проект", "За многолетний труд" и "За лучшее научное решение".

В список номинантов уже вошли такие компании как ПАО "СИБУР Холдинг", ПАО "Пигмент", АО "Башкирская содовая компания", АО "Свобода" и другие.

Награждение победителей пройдет в рамках экспертного форума "Ресурсы роста. Химия для жизни: государство и бизнес", который состоится в феврале 2019 года в "Крокус Экспо" в Москве.