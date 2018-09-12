В ДФО могут создать кластер по переработке нефтегазохимического сырья

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. На Дальнем Востоке есть все предпосылки для создания кластера по глубокой переработке нефтегазохимического сырья, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

"Безусловно в ДФО имеются все предпосылки для создания кластера по глубокой переработке нефтегазохимического сырья. Важнейшим направлением переработки базового нефтехимического сырья является производство средне- и малотоннажных химических продуктов, а также производство изделий из пластмасс. Сегодня многие крупные и средние российские химические компании изучают и тщательно взвешивают экономику развития среднетоннажных и малотоннажных химических продуктов, разворачивают свои инвестиционные планы в сторону развития таких производств. Появляются предложения по организационным формам развития малотоннажной химической продукции, предложения по стимулированию вовлеченности. Процесс не быстрый и очень сложный", — сказал замминистра, выступая на сессии проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума.

По словам Евтухова, на сегодняшний день производители изделий из пластмасс практически полностью обеспечены всеми видами базовых крупнотоннажных полимеров. Однако специальные марки мало- и среднетоннажных полимеров закупаются по импорту.

"При наличии собственных мощностей по выпуску крупнотоннажного сырья, пропилена, производство эпихлоргидрина в России отсутствует. Соответственно выпуск продуктов дальнейшего передела, таких как клеи, герметики, эпоксидные смолы, поверхностно-активные вещества, пластификаторы, красители, фармацевтические препараты, эмульгаторы осуществляется сейчас на импортном сырье", — пояснил Евтухов.

При этом он добавил, что при наличии мощностей по этилену возможна организация производства эфиров этиленгликолей, которые сейчас полностью закупаются по импорту, и, как следствие, дальнейших переделов — производства отвердителей, растворителей для лакокрасочных материалов, строительных добавок, тормозных жидкостей и поверхностно-активных веществ.

"Именно такие производства, о которых я только что говорил мы готовы поддерживать в рамках формирования кластера" — сказал заммиинстра.