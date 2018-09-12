В ДФО могут создать кластер по переработке нефтегазохимического сырья

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. На Дальнем Востоке есть все предпосылки для создания кластера по глубокой переработке нефтегазохимического сырья, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.
По словам Евтухова, на сегодняшний день производители изделий из пластмасс практически полностью обеспечены всеми видами базовых крупнотоннажных полимеров. Однако специальные марки мало- и среднетоннажных полимеров закупаются по импорту.
"При наличии собственных мощностей по выпуску крупнотоннажного сырья, пропилена, производство эпихлоргидрина в России отсутствует. Соответственно выпуск продуктов дальнейшего передела, таких как клеи, герметики, эпоксидные смолы, поверхностно-активные вещества, пластификаторы, красители, фармацевтические препараты, эмульгаторы осуществляется сейчас на импортном сырье", — пояснил Евтухов.
При этом он добавил, что при наличии мощностей по этилену возможна организация производства эфиров этиленгликолей, которые сейчас полностью закупаются по импорту, и, как следствие, дальнейших переделов — производства отвердителей, растворителей для лакокрасочных материалов, строительных добавок, тормозных жидкостей и поверхностно-активных веществ.
"Именно такие производства, о которых я только что говорил мы готовы поддерживать в рамках формирования кластера" — сказал заммиинстра.