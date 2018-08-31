МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Перспективы развития сотрудничества в сфере производства и экспорта минеральных удобрений обсудили представители профильных ведомств, ассоциаций и бизнеса России и Индии, говорится в сообщении химического комплекса России.

Обсуждение состоялось в рамках прошедшего 28-29 августа в Нью-Дели (Индия) заседания Подгруппы по сотрудничеству в области удобрений Рабочей группы по модернизации и сотрудничеству в области промышленности Межправительственной Российско-Индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному.

"В частности, обсуждали вопросы о возможности снижения или обнуления ввозных таможенных пошлин на отдельные виды минеральных удобрений в рамках ведущейся работы по созданию свободной экономической зоны между Республикой Индия и государствами — членами ЕАЭС", — говорится в сообщении.

Представители компании ПАО "Уралкалий" предложили индийской стороне при поддержке индийских органов власти и национальных потребителей реализовать пилотный проект по улучшению качества почв путем сбалансированного внесения различных видов минеральных удобрений (в настоящее время подобные проекты компания планирует в ряде стран Латинской Америки), а также отметили важность выравнивания объемов государственных субсидий, предоставляемых индийским фермерам на закупку удобрений различных типов.

Компания ПАО "ФосАгро" предложила индийской стороне сотрудничество с входящим в группу отраслевым Научно-исследовательским институтом по удобрениям и инсектицидам им. Я.В. Самойлова (ОАО "НИУИФ"), который имеет уникальную базу проектной документации и опыт реализации проектов по строительству промышленных установок по производству серной, фосфорной кислот и фосфорных удобрений в России и за рубежом.

© Фото предоставлено Минпромторгом Россия и Индия обсудили сотрудничество в сфере производства удобрений © Фото предоставлено Минпромторгом Россия и Индия обсудили сотрудничество в сфере производства удобрений

"Российская сторона выразила озабоченность практикой проведения Индийской стороной антидемпинговых расследований, в связи с чем в ходе заседания Рабочей группы было озвучено предложение заменить применяемые антидемпинговые пошлины на ценовые соглашения на примере аммиачной селитры российского производства", — отмечается в пресс-релизе.

Вопрос о возможности расширения существующей подгруппы по сотрудничеству в области удобрений до подгруппы по химической промышленности стороны договорились обсудить в рамках предстоящего заседания Комиссии, запланированного к проведению в сентябре 2018 года в Москве.