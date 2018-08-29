Евтухов: химпром через 5-7 лет должен выпускать лекарства любой сложности

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Основной задачей российского химпрома является создание в ближайшие 5 — 7 лет технологий, необходимых для выпуска лекарственных препаратов любой сложности, считает заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

"На конец 2017 года доля российский лекарств в сегменте жизненно необходимых и важнейших препаратов уже составляла 84,2%, в 2012 году этот показатель был 63%. Самое важное в этой области — производство собственного сырья. Пока лекарство производится из импортного сырья в России, его сложно назвать успешным примером импортозамещения. Основная задача — за 5-7 лет создать технологические платформы и компетенции, чтобы выпускать препараты любой сложности", — цитирует пресс-служба Химического комплекса РФ замминистра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова, выступившего на III Всероссийской GMP-конференции "Россия и мир. Управление потенциалом роста фармацевтического рынка" в понедельник.

Как отметил Евтухов, в число приоритетных направлений развития российской фармацевтики входит выпуск противоопухолевых препаратов и лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Также он подчеркнул значение импортозамещения препаратов для детей.

"Приоритетное направление — это отечественные лекарства для детей. Необходимо иметь все вакцины отечественного производства для национального календаря прививок. Мы должны закрывать все инфекции, включая ротавирусную, собственными иммунобиологическими препаратами", — подчеркнул Евтухов.

Россия занимает одно из первых мест в мире по количеству регистрируемых препаратов-биоаналогов, сообщил замминистра. По его словам, выход на новые рынки, наращивание экспортного потенциала отечественной продукции невозможно без соответствия международным стандартам качества.

"Большой интерес для нас представляет диалог с участниками рынка по вопросам взаимного признания, интеграции стран ЕАЭС в международную систему. По состоянию на август 2018 года подтверждение соответствия требованиям надлежащей производственной практики успешно прошли 256 российских производственных площадок", — добавил Евтухов.