РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Химическая промышленность

Глава ИПУР Тарасова стала членом правления Международного научного совета

0100
© ГК "СУ-155"Учебно-лабораторный корпус РХТУ им. МенделееваУчебно-лабораторный корпус РХТУ им. Менделеева
© ГК "СУ-155"

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Директор Института химии и проблем устойчивого развития (ИПУР) Российского химико-технологического университета (РХТУ) им. Д.И.Менделеева Наталья Тарасова стала членом правления Международного научного совета (ISC), говорится в сообщении РХТУ.

РХТУ имени Менделеева создаст детский технопарк по направлению химия
© Фото : пресс-служба РХТУ
РХТУ имени Менделеева создаст детский технопарк по направлению "химия"
В июле 2018 года в Париже в результате слияния Международного совета по науке (ICSU), представляющего естественные науки, и Международного совета по социальным наукам (ISSC), представляющего науки гуманитарные, был создан единый Международный научный совет (ISC) — самая крупная организация всех научных сообществ мира.

На первой инаугурационной генеральной ассамблее ISC был избран президент совета, который в течение последующих трех лет будет руководить всеми проектами этой представительной организации. Первым президентом совета стал Дайя Редди, математик из Южной Африки, хорошо известный своими исследованиями в самых различных областях от теоретической механики и прикладного функционального анализа до изучения пластичности и биомеханики.

По правилам совета был сразу определен будущий президент. Им станет профессор педиатрии и пренатальной биологии Питер Глюкман, бывший главный научный советник премьер-министра Новой Зеландии и сопредседатель комиссии Всемирной организации здравоохранения. Его инаугурация состоится в 2021 году в городе Мускат (Оман).

"Международный научный совет ставит перед собой амбициозные цели, мы должны стать самым сильным и самым авторитетным голосом современной науки. Нельзя терять ни минуты времени. Необходимо срочно приступать к реализации наших проектов", — заявил Дайя Редди в своей "тронной" речи, слова которого приводятся в сообщении.

Тарасова поделилась своим видением стратегии и деятельности совета, который должен стать определяющей силой поступательного движения цивилизации.

Подготовка сканирующего ион-проводящего микроскопа для сканирования живых клеток
© Фото : Пресс-служба НИТУ «МИСиС»
Российские ученые создали наноэлектрод, измеряющий действие химиотерапии
"Можно уверенно говорить о том, что в истории науки произошло очень важное событие: от конфликта "физиков и лириков", от противопоставления гуманитарных, точных и естественных наук мы переходим к осознанию неделимости научного сознания, к единению гуманитарной и естественно-научной составляющих познания мира. В настоящее время сами понятия "естественные науки" и "гуманитарные науки" демонстрируют неопределенность границ своего существования, граница между ними достаточно сильно размыта. Нарастающие процессы интеграции научного знания приводят к проникновению методов одних наук в другие и заимствованию как методологического, так и понятийного аппарата разных наук, что делает различение социальных, гуманитарных и естественных наук на данном этапе развития научного знания еще более условным", — цитируется в сообщении РХТУ Тарасова.

В ИПУР еще в конце прошлого века пришли к заключению о том, что выпускники высшего учебного заведения должны в равной степени осваивать знания и методы точных, естественных, гуманитарных и социальных наук. В дополнение к химии, физике, биологии, математике и другим дисциплинам в институте приступили к преподаванию курса по истории химии для устойчивого развития. По мнению Тарасовой, этот курс должен играть объединяющую и централизующую роль в системе химических дисциплин и устанавливать взаимосвязь между естественно-научными и гуманитарными предметами.

Комментировать
Химическая промышленность
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена