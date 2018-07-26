РХТУ имени Менделеева создаст детский технопарк по направлению "химия"

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева (РХТУ) планирует создать детский технопарк по направлению "химия и химические технологии", где школьники смогут осваивать самые передовые технологии в области химии и получать практические навыки их применения, сообщает пресс-служба вуза.

"Специалисты технопарка — преподаватели и ученые Менделеевского университета — станут для школьников проводниками при вовлечении их в мир современных химических технологий, что позволит успешно интегрировать молодое поколение в научно-исследовательскую и промышленно-технологическую среду, и, таким образом, обеспечить решение задачи по формированию будущих квалифицированных кадров", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, с детским технопарком будет тесно связана работа Центра довузовской подготовки, Менделеев-центра и лабораторий университета.

"Это позволит поднять на новый уровень подготовку кадров по востребованным специальностям с учетом потребностей крупных промышленных химических предприятий, будет налажен механизм выявления талантливых детей и молодежи и их последующего трудоустройства для предприятий города", — указывается в сообщении.

РХТУ имени Д. И. Менделеева — старейший университет в Российской Федерации, ведущий вуз в системе химического и химико-технологического образования и подготовки кадров для химической промышленности и науки страны. Создание специализированного химического детского технопарка на территории вуза продолжит традицию развития исторического района Москвы, которая начала складываться в 1898-1915 годах с формированием на Миуссах крупнейшего образовательного и учебного центра города.

Всего в Москве уже открыто 12 детских технопарков, занятия в которых проводятся по 19 направлениям, однако специализированного технопарка химического профиля среди них пока нет.