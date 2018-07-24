ПАО "КуйбышевАзот" и Linde Group запустили в Тольятти новое производство

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Высокотехнологичное производство аммиака мощностью 1340 тонн в день аммиака и 8 тысяч кубометров в час водорода открылось на промышленной площадке ПАО "КуйбышевАзот" в Тольятти, сообщает пресс-служба компании.

Производство построено в рамках совместного предприятия (СП) ПАО "КуйбышевАзот" и Linde Group (Германия) — одной из крупнейших мировых компаний в области производства технических газов и инжиниринга.

"Реализация проекта была начата в 2013 году в рамках СП ООО "Линде Азот Тольятти", доля каждой из сторон (Linde Group и ПАО "КуйбышевАзот") в уставном капитале которого составляет 50%. Общий объем инвестиций — 20 миллиардов рублей. Между правительством Самарской области и "Линде Азот Тольятти" был подписан инвестиционный меморандум, обеспечивающий режим благоприятствования реализации проекта. По соглашению сторон, генеральным проектировщиком и подрядчиком новой установки аммиака на промышленной площадке "КуйбышевАзота" выступило одно из подразделений Linde Group — OOO "Линде Инжиниринг Рус", которое осуществляло проектирование, поставку оборудования и материалов, пуско-наладочные работы". — говорится в пресс-релизе.

Пресс-служба отмечает, что использование уникальной технологии позволит обеспечить экологически чистое и безопасное производство, уровень потребления ресурсов соответствует лучшим мировым аналогам.

"Запуск нового производства в сотрудничестве с Linde Group — важный шаг, сделанный нашей компанией в реализации перспективных проектов инвестиционной программы предприятия. Уникальные технологии, привнесенные немецкими партнерами в рамках совместного предприятия, позволят нам и дальше развивать производство по самым высоким стандартам промышленной и экологической безопасности", — отметил генеральный директор ПАО "КуйбышевАзот" Александр Герасименко.