Россия в январе-мае снизила экспорт калийных удобрений на 5,5%

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Россия в январе-мае 2018 года сократила экспорт минеральных калийных удобрений на 5,5% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 605 миллионов долларов, следует из материалов Росстата.
За май объем экспорта составил 179 миллионов долларов, что на 17,6% больше показателя апреля.
Экспорт азотных удобрений по итогам пяти месяцев увеличился на 18,3%, составив 1,097 миллиарда долларов. В мае показатель составил 239 миллионов долларов (увеличение на 21,5% в месячном выражении).
Импорт в РФ продукции химической промышленности и каучука за пять месяцев увеличился на 18,9% — до 18,077 миллиарда долларов. В мае такой продукции в страну было ввезено на сумму 3,91 миллиарда долларов (рост на 1,9% к апрелю).
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