Россия в январе-мае снизила экспорт калийных удобрений на 5,5%

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Россия в январе-мае 2018 года сократила экспорт минеральных калийных удобрений на 5,5% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 605 миллионов долларов, следует из материалов Росстата.

За май объем экспорта составил 179 миллионов долларов, что на 17,6% больше показателя апреля.

Экспорт азотных удобрений по итогам пяти месяцев увеличился на 18,3%, составив 1,097 миллиарда долларов. В мае показатель составил 239 миллионов долларов (увеличение на 21,5% в месячном выражении).

Всего РФ в январе-мае экспортировала продукции химической промышленности на 10,726 миллиарда долларов, что в денежном выражении на 17% больше, чем годом ранее. В мае экспорт продукции химпрома увеличился на 5% по сравнению с апрелем и составил 2,285 миллиарда долларов.

Импорт в РФ продукции химической промышленности и каучука за пять месяцев увеличился на 18,9% — до 18,077 миллиарда долларов. В мае такой продукции в страну было ввезено на сумму 3,91 миллиарда долларов (рост на 1,9% к апрелю).