Минздрав рассказал о выборе лекарств для медицинских перечней

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. При выборе лекарств для медицинских перечней, в том числе перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВПЛ), в первую очередь оценивается клиническая эффективность, а не стоимость лекарства, рассказала глава департамента лекарственного обеспечения Минздрава РФ Елена Максимкина.
"Даже когда мы работали над правилами формирования перечней, соотношение между клиническим эффектом и значимостью экономического фактора в настоящее время – три к одному. Потому что, конечно, стоимость важна, но эффект пока для министерства важнее. И мы естественно будем искать все способы, в том числе с участием наших контрольно-надзорных органов", — сказала Максимкина на Гайдаровском форуме.
Гендиректор Северо-Западного федерального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова, академик РАН Евгений Шляхто в своем выступлении обратил внимание на то, что принципы ценностной медицины позволят сократить число повторных госпитализаций.
Он отметил, что происходит поворот к ценностной медицине, ориентированной на интересы пациента. По его словам, такой подход позволят улучшить качество жизни самому пациенту и добиться оптимизации затрат в системе здравоохранения.