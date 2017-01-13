Минздрав рассказал о выборе лекарств для медицинских перечней

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. При выборе лекарств для медицинских перечней, в том числе перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВПЛ), в первую очередь оценивается клиническая эффективность, а не стоимость лекарства, рассказала глава департамента лекарственного обеспечения Минздрава РФ Елена Максимкина.

Перечень ЖНВЛП сейчас состоит из 646 международных непатентованных наименований.

"Даже когда мы работали над правилами формирования перечней, соотношение между клиническим эффектом и значимостью экономического фактора в настоящее время – три к одному. Потому что, конечно, стоимость важна, но эффект пока для министерства важнее. И мы естественно будем искать все способы, в том числе с участием наших контрольно-надзорных органов", — сказала Максимкина на Гайдаровском форуме.

Гендиректор Северо-Западного федерального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова, академик РАН Евгений Шляхто в своем выступлении обратил внимание на то, что принципы ценностной медицины позволят сократить число повторных госпитализаций.

"Меняется отношение к самому пациенту: он становится более грамотным, понимающим, требовательным, и Шанхайская декларация говорит о том, что мы должны улучшать знания населения… Меняется парадигма самой медицины: она становится медициной, которая учитывает и генетику, и образ жизни, и окружающую среду", — сказал Шляхто.

Он отметил, что происходит поворот к ценностной медицине, ориентированной на интересы пациента. По его словам, такой подход позволят улучшить качество жизни самому пациенту и добиться оптимизации затрат в системе здравоохранения.