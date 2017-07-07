Экспедиция РГО «Гогланд»
Завершилась комплексная экспедиция РГО Гогланд-2017
© Владимир Демин
13:4807.07.2017
(обновлено: 13:51 07.07.2017)
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Завершилась комплексная экспедиция РГО "Гогланд-2017"

Вторая группа комплексной экспедиции Русского географического общества "Гогланд" вернулась в Кронштадт, завершив сезон работ на островах Финского залива, сообщает Ленинградское областное отделение РГО.

Остров Гогланд в Финском заливе
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Внешние острова Финского залива
В рамках экспедиции в этом году была проведена экологическая вахта на островах Гогланд и Большой Тютерс, в которой приняли участие волонтеры, набранные в ходе всероссийского конкурса. Также продолжились поиски военно-технических артефактов для российских музеев и ряд научных исследований.

"Примерно наполовину ликвидированы многолетние помойки вокруг маячного комплекса на острове Большой Тютерс, собран и вывезен мусор вдоль основных дорог, но лес еще основательно завален металлоломом", — ответил руководитель экспедиции Артём Хуторской на вопрос об итогах экологической вахты.

Участники экспедиции подводят итоги работы
© Татьяна ЖироваПрирода острова СоммерсПрирода острова Соммерс
© Татьяна Жирова
Природа острова Соммерс
© Татьяна ЖироваМаяк на острове СоммерсМаяк на острове Соммерс
© Татьяна Жирова
Маяк на острове Соммерс
© Татьяна ЖироваКитайские участники во время научных исследованийКитайские участники во время научных исследований
© Татьяна Жирова
Китайские участники во время научных исследований
© Татьяна ЖироваГеологический состав острова СоммерсГеологический состав острова Соммерс
© Татьяна Жирова
Геологический состав острова Соммерс
© Татьяна ЖироваРазрушенная батарея, остров СоммерсРазрушенная батарея, остров Соммерс
© Татьяна Жирова
Разрушенная батарея, остров Соммерс
© Татьяна ЖироваЗакат, остров СоммерсЗакат, остров Соммерс
© Татьяна Жирова
Закат, остров Соммерс
© Татьяна ЖироваПоказательный учебный бой для участников совместной российско-китайской экспедиции Показательный учебный бой для участников совместной российско-китайской экспедиции 
© Татьяна Жирова
Показательный учебный бой для участников совместной российско-китайской экспедиции 
© Татьяна ЖироваНа самом верху маяка, остров СоммерсНа самом верху маяка, остров Соммерс
© Татьяна Жирова
На самом верху маяка, остров Соммерс
© Татьяна ЖироваТюлень на острове СоммерсТюлень на острове Соммерс
© Татьяна Жирова
Тюлень на острове Соммерс
© Татьяна ЖироваПамятник погибшему десанту, остров СоммресПамятник погибшему десанту, остров Соммрес
© Татьяна Жирова
Памятник погибшему десанту, остров Соммрес
© Татьяна ЖироваВечерний костер на фоне маякаВечерний костер на фоне маяка
© Татьяна Жирова
Вечерний костер на фоне маяка
© Татьяна ЖироваПрирода острова СоммерсПрирода острова Соммерс
© Татьяна Жирова
Природа острова Соммерс
© Татьяна ЖироваПрирода острова СоммерсПрирода острова Соммерс
© Татьяна Жирова
Природа острова Соммерс
© Татьяна ЖироваПейзажи острова СоммерсПейзажи острова Соммерс
© Татьяна Жирова
Пейзажи острова Соммерс
© Татьяна ЖироваПрирода острова СоммерсПрирода острова Соммерс
© Татьяна Жирова
Природа острова Соммерс
© Татьяна ЖироваПтичье гнездо на острове СоммерсПтичье гнездо на острове Соммерс
© Татьяна Жирова
Птичье гнездо на острове Соммерс
© Татьяна ЖироваГеологические породы на острове СоммерсГеологические породы на острове Соммерс
© Татьяна Жирова
Геологические породы на острове Соммерс
© Татьяна ЖироваКирпичи в основании дома, остров СоммерсКирпичи в основании дома, остров Соммерс
© Татьяна Жирова
Кирпичи в основании дома, остров Соммерс
© Татьяна ЖироваОставленный финнами дом,  остров СоммерсОставленный финнами дом,  остров Соммерс
© Татьяна Жирова
Оставленный финнами дом,  остров Соммерс
© Татьяна ЖироваУборка острова СоммерсУборка острова Соммерс
© Татьяна Жирова
Уборка острова Соммерс
© Татьяна ЖироваКоманда китайских участников на фоне маяке, остров СоммерсКоманда китайских участников на фоне маяке, остров Соммерс
© Татьяна Жирова
Команда китайских участников на фоне маяке, остров Соммерс
© Татьяна ЖироваКитайский  участник экспедиции в перерыве между экологическими уборками Китайский  участник экспедиции в перерыве между экологическими уборками 
© Татьяна Жирова
Китайский  участник экспедиции в перерыве между экологическими уборками 
© Татьяна ЖироваПлакат внутри здания на острове Соммерс Плакат внутри здания на острове Соммерс 
© Татьяна Жирова
Плакат внутри здания на острове Соммерс 
© Татьяна ЖироваБытовые зарисовки СоммерсаБытовые зарисовки Соммерса
© Татьяна Жирова
Бытовые зарисовки Соммерса
© Татьяна ЖироваУборка мусора на острове СоммерсУборка мусора на острове Соммерс
© Татьяна Жирова
Уборка мусора на острове Соммерс
© Татьяна ЖироваНа остров Соммерс прилетают лебедиНа остров Соммерс прилетают лебеди
© Татьяна Жирова
На остров Соммерс прилетают лебеди
© Татьяна ЖироваВиды на острове СоммерсВиды на острове Соммерс
© Татьяна Жирова
Виды на острове Соммерс
© Татьяна ЖироваЭкологическая вахта китайских географов на острове СоммерсЭкологическая вахта китайских географов на острове Соммерс
© Татьяна Жирова
Экологическая вахта китайских географов на острове Соммерс
© Татьяна ЖироваУчастники экологической экспедиции на острове СоммерсУчастники экологической экспедиции на острове Соммерс
© Татьяна Жирова
Участники экологической экспедиции на острове Соммерс
© Татьяна ЖироваФлора острова СоммерсФлора острова Соммерс
© Татьяна Жирова
Флора острова Соммерс
© Татьяна ЖироваВ музее маяков на форте Константин (Кронштадт)В музее маяков на форте Константин (Кронштадт)
© Татьяна Жирова
В музее маяков на форте Константин (Кронштадт)
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На Большом Тютерсе, несмотря на продолжительные дожди, добровольцы успели полностью расчистить вырубленные в горной породе немецкие бункеры, а участники экспедиции на острове Гогланд обнаружили три немецких зенитных орудия и уникальный прицеп для прибора управления артиллерийским зенитным огнем. Также во время работ были найдены фрагменты двух французских гаубиц времен Первой мировой войны.

Однако не все задачи удалось выполнить. Например, пока не были обнаружены могилы советских воинов, похороненных немецкими и финскими войсками. Поисковики полностью обследовали сектор вероятного падения хвоста самолета Пе-2, но никаких обломков и останков не нашли.

Повседневная жизнь и непростая работа участников экспедиции РГО "Гогланд"
© РИА Новости / Евгений ОдиноковВсе участники экспедиции проходят тренинги по туризму, безопасности, ориентированию на местности, а также тимбилдингуВсе участники экспедиции проходят тренинги по туризму, безопасности, ориентированию на местности, а также тимбилдингу
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Все участники экспедиции проходят тренинги по туризму, безопасности, ориентированию на местности, а также тимбилдингу
© РИА Новости / Евгений ОдиноковВолонтеров и поисковиков учат ставить палатки и оказывать первую помощьВолонтеров и поисковиков учат ставить палатки и оказывать первую помощь
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Волонтеров и поисковиков учат ставить палатки и оказывать первую помощь
© РИА Новости / Евгений ОдиноковОтправляясь на острова, участники экспедиции берут с собой все необходимое, так как эта территория необитаемаОтправляясь на острова, участники экспедиции берут с собой все необходимое, так как эта территория необитаема
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Отправляясь на острова, участники экспедиции берут с собой все необходимое, так как эта территория необитаема
© РИА Новости / Евгений ОдиноковВолонтеры и поисковики ежегодно возводят на островах палаточные городки, кухни и "общественные пространства"Волонтеры и поисковики ежегодно возводят на островах палаточные городки, кухни и общественные пространства
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Волонтеры и поисковики ежегодно возводят на островах палаточные городки, кухни и "общественные пространства"
© РИА Новости / Евгений ОдиноковВсе продукты питания участники экспедиции везут с собой. Запасы делаются на все время сменыВсе продукты питания участники экспедиции везут с собой. Запасы делаются на все время смены
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Все продукты питания участники экспедиции везут с собой. Запасы делаются на все время смены
© РИА Новости / Евгений ОдиноковВолонтеры и поисковики живут в палатках по четыре человекаВолонтеры и поисковики живут в палатках по четыре человека
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Волонтеры и поисковики живут в палатках по четыре человека
© РИА Новости / Евгений ОдиноковНа сменах волонтеры стараются не забывать, в какой стороне их домНа сменах волонтеры стараются не забывать, в какой стороне их дом
© РИА Новости / Евгений Одиноков
На сменах волонтеры стараются не забывать, в какой стороне их дом
© РИА Новости / Евгений ОдиноковУсловия на островах спартанские: водные процедуры иногда приходится принимать прямо в Финском заливеУсловия на островах спартанские: водные процедуры иногда приходится принимать прямо в Финском заливе
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Условия на островах спартанские: водные процедуры иногда приходится принимать прямо в Финском заливе
© РИА Новости / Евгений ОдиноковВажная часть экспедиции - экологическая вахта. Волонтеры очищают острова от остатков человеческой деятельности и естественных загрязненийВажная часть экспедиции - экологическая вахта. Волонтеры очищают острова от остатков человеческой деятельности и естественных загрязнений
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Важная часть экспедиции - экологическая вахта. Волонтеры очищают острова от остатков человеческой деятельности и естественных загрязнений
© РИА Новости / Евгений ОдиноковРабота экспедиции тяжела: волонтерам приходится очищать острова от тяжелых металлических объектовРабота экспедиции тяжела: волонтерам приходится очищать острова от тяжелых металлических объектов
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Работа экспедиции тяжела: волонтерам приходится очищать острова от тяжелых металлических объектов
© РИА Новости / Евгений ОдиноковВесь металлолом, собранный волонтерами, будет вывезен с острововВесь металлолом, собранный волонтерами, будет вывезен с островов
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Весь металлолом, собранный волонтерами, будет вывезен с островов
© РИА Новости . Евгений ОдиноковВнешние острова таят в себе загадки. Например, на Большом Тютерсе в дюнах были локализованы аномалии: выяснилось, что под несколькими метрами песка сохранились три зенитных орудия Flak-18.Внешние острова таят в себе загадки. Например, на Большом Тютерсе в дюнах были локализованы аномалии: выяснилось, что под несколькими метрами песка сохранились три зенитных орудия Flak-18.
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Внешние острова таят в себе загадки. Например, на Большом Тютерсе в дюнах были локализованы аномалии: выяснилось, что под несколькими метрами песка сохранились три зенитных орудия Flak-18.
© РИА Новости . Евгений ОдиноковКоманда экспедиции также ищет на островах интересные военно-технические артефактыКоманда экспедиции также ищет на островах интересные военно-технические артефакты
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Команда экспедиции также ищет на островах интересные военно-технические артефакты
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Впервые на внешние острова Финского залива отправились экологи из ведущих вузов Китая. Вместе с коллегами из России они оценили уровень антропогенного воздействия на экосистемы острова Соммерс. Несколько дней с членами экспедиции провели и "юнармейцы", которые прошли практику по поисковой работе на местности и помогли волонтерам с уборкой территории вокруг маяка. Для них были организованы лекции по истории островов и экскурсии по Большому Тютерсу.

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