Завершилась комплексная экспедиция РГО "Гогланд-2017"

Вторая группа комплексной экспедиции Русского географического общества "Гогланд" вернулась в Кронштадт, завершив сезон работ на островах Финского залива, сообщает Ленинградское областное отделение РГО.
В рамках экспедиции в этом году была проведена экологическая вахта на островах Гогланд и Большой Тютерс, в которой приняли участие волонтеры, набранные в ходе всероссийского конкурса. Также продолжились поиски военно-технических артефактов для российских музеев и ряд научных исследований.
"Примерно наполовину ликвидированы многолетние помойки вокруг маячного комплекса на острове Большой Тютерс, собран и вывезен мусор вдоль основных дорог, но лес еще основательно завален металлоломом", — ответил руководитель экспедиции Артём Хуторской на вопрос об итогах экологической вахты.
Китайские участники во время научных исследований
Геологический состав острова Соммерс
Разрушенная батарея, остров Соммерс
Показательный учебный бой для участников совместной российско-китайской экспедиции
На самом верху маяка, остров Соммерс
Тюлень на острове Соммерс
Памятник погибшему десанту, остров Соммрес
Вечерний костер на фоне маяка
Птичье гнездо на острове Соммерс
Геологические породы на острове Соммерс
Кирпичи в основании дома, остров Соммерс
Оставленный финнами дом, остров Соммерс
Команда китайских участников на фоне маяке, остров Соммерс
Китайский участник экспедиции в перерыве между экологическими уборками
Плакат внутри здания на острове Соммерс
Бытовые зарисовки Соммерса
Уборка мусора на острове Соммерс
На остров Соммерс прилетают лебеди
Экологическая вахта китайских географов на острове Соммерс
Участники экологической экспедиции на острове Соммерс
В музее маяков на форте Константин (Кронштадт)
На Большом Тютерсе, несмотря на продолжительные дожди, добровольцы успели полностью расчистить вырубленные в горной породе немецкие бункеры, а участники экспедиции на острове Гогланд обнаружили три немецких зенитных орудия и уникальный прицеп для прибора управления артиллерийским зенитным огнем. Также во время работ были найдены фрагменты двух французских гаубиц времен Первой мировой войны.
Однако не все задачи удалось выполнить. Например, пока не были обнаружены могилы советских воинов, похороненных немецкими и финскими войсками. Поисковики полностью обследовали сектор вероятного падения хвоста самолета Пе-2, но никаких обломков и останков не нашли.
Все участники экспедиции проходят тренинги по туризму, безопасности, ориентированию на местности, а также тимбилдингу
Волонтеров и поисковиков учат ставить палатки и оказывать первую помощь
Отправляясь на острова, участники экспедиции берут с собой все необходимое, так как эта территория необитаема
Волонтеры и поисковики ежегодно возводят на островах палаточные городки, кухни и "общественные пространства"
Все продукты питания участники экспедиции везут с собой. Запасы делаются на все время смены
Волонтеры и поисковики живут в палатках по четыре человека
На сменах волонтеры стараются не забывать, в какой стороне их дом
Условия на островах спартанские: водные процедуры иногда приходится принимать прямо в Финском заливе
Важная часть экспедиции - экологическая вахта. Волонтеры очищают острова от остатков человеческой деятельности и естественных загрязнений
Работа экспедиции тяжела: волонтерам приходится очищать острова от тяжелых металлических объектов
Весь металлолом, собранный волонтерами, будет вывезен с островов
Внешние острова таят в себе загадки. Например, на Большом Тютерсе в дюнах были локализованы аномалии: выяснилось, что под несколькими метрами песка сохранились три зенитных орудия Flak-18.
Команда экспедиции также ищет на островах интересные военно-технические артефакты
Впервые на внешние острова Финского залива отправились экологи из ведущих вузов Китая. Вместе с коллегами из России они оценили уровень антропогенного воздействия на экосистемы острова Соммерс. Несколько дней с членами экспедиции провели и "юнармейцы", которые прошли практику по поисковой работе на местности и помогли волонтерам с уборкой территории вокруг маяка. Для них были организованы лекции по истории островов и экскурсии по Большому Тютерсу.