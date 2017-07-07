Завершилась комплексная экспедиция РГО "Гогланд-2017"

Вторая группа комплексной экспедиции Русского географического общества "Гогланд" вернулась в Кронштадт, завершив сезон работ на островах Финского залива, сообщает Ленинградское областное отделение РГО.

В рамках экспедиции в этом году была проведена экологическая вахта на островах Гогланд и Большой Тютерс, в которой приняли участие волонтеры, набранные в ходе всероссийского конкурса. Также продолжились поиски военно-технических артефактов для российских музеев и ряд научных исследований.

"Примерно наполовину ликвидированы многолетние помойки вокруг маячного комплекса на острове Большой Тютерс, собран и вывезен мусор вдоль основных дорог, но лес еще основательно завален металлоломом", — ответил руководитель экспедиции Артём Хуторской на вопрос об итогах экологической вахты.

Участники экспедиции подводят итоги работы © Татьяна Жирова Природа острова Соммерс © Татьяна Жирова Природа острова Соммерс © Татьяна Жирова Маяк на острове Соммерс © Татьяна Жирова Маяк на острове Соммерс © Татьяна Жирова Китайские участники во время научных исследований © Татьяна Жирова Китайские участники во время научных исследований © Татьяна Жирова Геологический состав острова Соммерс © Татьяна Жирова Геологический состав острова Соммерс © Татьяна Жирова Разрушенная батарея, остров Соммерс © Татьяна Жирова Разрушенная батарея, остров Соммерс © Татьяна Жирова Закат, остров Соммерс © Татьяна Жирова Закат, остров Соммерс © Татьяна Жирова Показательный учебный бой для участников совместной российско-китайской экспедиции © Татьяна Жирова Показательный учебный бой для участников совместной российско-китайской экспедиции © Татьяна Жирова На самом верху маяка, остров Соммерс © Татьяна Жирова На самом верху маяка, остров Соммерс © Татьяна Жирова Тюлень на острове Соммерс © Татьяна Жирова Тюлень на острове Соммерс © Татьяна Жирова Памятник погибшему десанту, остров Соммрес © Татьяна Жирова Памятник погибшему десанту, остров Соммрес © Татьяна Жирова Вечерний костер на фоне маяка © Татьяна Жирова Вечерний костер на фоне маяка © Татьяна Жирова Природа острова Соммерс © Татьяна Жирова Природа острова Соммерс © Татьяна Жирова Природа острова Соммерс © Татьяна Жирова Природа острова Соммерс © Татьяна Жирова Пейзажи острова Соммерс © Татьяна Жирова Пейзажи острова Соммерс © Татьяна Жирова Природа острова Соммерс © Татьяна Жирова Природа острова Соммерс © Татьяна Жирова Птичье гнездо на острове Соммерс © Татьяна Жирова Птичье гнездо на острове Соммерс © Татьяна Жирова Геологические породы на острове Соммерс © Татьяна Жирова Геологические породы на острове Соммерс © Татьяна Жирова Кирпичи в основании дома, остров Соммерс © Татьяна Жирова Кирпичи в основании дома, остров Соммерс © Татьяна Жирова Оставленный финнами дом, остров Соммерс © Татьяна Жирова Оставленный финнами дом, остров Соммерс © Татьяна Жирова Уборка острова Соммерс © Татьяна Жирова Уборка острова Соммерс © Татьяна Жирова Команда китайских участников на фоне маяке, остров Соммерс © Татьяна Жирова Команда китайских участников на фоне маяке, остров Соммерс © Татьяна Жирова Китайский участник экспедиции в перерыве между экологическими уборками © Татьяна Жирова Китайский участник экспедиции в перерыве между экологическими уборками © Татьяна Жирова Плакат внутри здания на острове Соммерс © Татьяна Жирова Плакат внутри здания на острове Соммерс © Татьяна Жирова Бытовые зарисовки Соммерса © Татьяна Жирова Бытовые зарисовки Соммерса © Татьяна Жирова Уборка мусора на острове Соммерс © Татьяна Жирова Уборка мусора на острове Соммерс © Татьяна Жирова На остров Соммерс прилетают лебеди © Татьяна Жирова На остров Соммерс прилетают лебеди © Татьяна Жирова Виды на острове Соммерс © Татьяна Жирова Виды на острове Соммерс © Татьяна Жирова Экологическая вахта китайских географов на острове Соммерс © Татьяна Жирова Экологическая вахта китайских географов на острове Соммерс © Татьяна Жирова Участники экологической экспедиции на острове Соммерс © Татьяна Жирова Участники экологической экспедиции на острове Соммерс © Татьяна Жирова Флора острова Соммерс © Татьяна Жирова Флора острова Соммерс © Татьяна Жирова В музее маяков на форте Константин (Кронштадт) © Татьяна Жирова В музее маяков на форте Константин (Кронштадт) /

На Большом Тютерсе, несмотря на продолжительные дожди, добровольцы успели полностью расчистить вырубленные в горной породе немецкие бункеры, а участники экспедиции на острове Гогланд обнаружили три немецких зенитных орудия и уникальный прицеп для прибора управления артиллерийским зенитным огнем. Также во время работ были найдены фрагменты двух французских гаубиц времен Первой мировой войны.

Однако не все задачи удалось выполнить. Например, пока не были обнаружены могилы советских воинов, похороненных немецкими и финскими войсками. Поисковики полностью обследовали сектор вероятного падения хвоста самолета Пе-2, но никаких обломков и останков не нашли.

Впервые на внешние острова Финского залива отправились экологи из ведущих вузов Китая. Вместе с коллегами из России они оценили уровень антропогенного воздействия на экосистемы острова Соммерс. Несколько дней с членами экспедиции провели и "юнармейцы", которые прошли практику по поисковой работе на местности и помогли волонтерам с уборкой территории вокруг маяка. Для них были организованы лекции по истории островов и экскурсии по Большому Тютерсу.