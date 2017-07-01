Волонтеры экспедиции "Гогланд" благоустроили территорию памятника ЮНЕСКО

На острове Гогланд волонтеры обеспечили доступ к памятнику Всемирного наследия ЮНЕСКО "Пункт Мякипяллюс", который ранее был практически недоступен для туристов. Участники экспедиции расчистили территорию вокруг объекта и проложили к нему заметную и удобную тропу.

В Финском заливе на острове существует два объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Оба относятся к широко известной Дуге Струве — сети из 265 триангуляционных пунктов, с помощью которых в 19 веке смогли определить параметры Земли, ее размер и форму. Сейчас пункты дуги можно найти на территории Норвегии, Швеции, Финляндии, России (на острове Гогланд), Эстонии, Латвии, Литвы, Беларуси, Молдавии (село Рудь) и Украины. Гогландские пункты входят в число 13 основных, поскольку являются совмещенными астрономо-геодезическими пунктами, где были определены широты и азимуты.

Работой по измерению Земли руководили астроном, академик и профессор, первый директор Пулковской и Дерптской обсерваторий, один из учредителей Русского географического общества Василий Яковлевич Струве и военный геодезист Карл Иванович Теннер с 1816 по 1855 годы. Полученный учеными каркас градусных измерений стал базой для военно-топографических и навигационных карт, а сам процесс работы способствовал укреплению диалога ученых, военных и государственных деятелей из разных стран мира.