«Юнармия» в гостях у экспедиции «Гогланд-2017»

В этом году экспедиция "Гогланд" принимает в гости ребят из военно-патриотического движения "Юнармия".

Несколько дней назад из Кронштадта под руководством опытных наставников навстречу загадочным внешним островам Финского залива отправились 19 мальчишек в возрасте от 11 до 16 лет из Тюмени, Ленинградской области и Москвы. Первым островом, с которым познакомились юнармейцы, стал Большой Тютерс.

Ребята разбили палаточный лагерь и учатся жить в походных условиях, причем при не самой благоприятной погоде: на Балтике шторм. Но бурные волны и стальное небо только подчеркивают суровую красоту загадочного Тютерса, чьи тайны с удовольствием раскрывают мальчишкам опытные поисковики Русского географического общества. Лекции по истории сменяют тренинги по выживанию, знакомство с артефактами — занятия спортом.

Главным событием стало торжественное принятие в "юнармейцы" двух новых ребят. Один из них — внучатый племянник штурмана самолета Пе-2, разбившегося на острове в 1943 году, обломки которого экспедиция "Гогланд" обнаружила прошлой весной.

Теперь на месте гибели летчиков стоит памятник. Рядом с ним и прошла церемония принятия в ряды "Юнармии". Как только шторм стихнет, ребята отправятся на остров Гогланд, где их ждут новые приключения.