Дневник коменданта: итоги первой смены экспедиции «Гогланд» на Соммерс

Итоги российско-китайской части комплексной экспедиции Русского географического общества "Гогланд-2017" подвёл комендант экологической вахты на острове Соммерс, советник главного редактора МИА "Россия сегодня" Алексей Савицкий.
В этом году экспедиция на внешние острова Финского залива началась непросто. Причиной тому стали сразу несколько факторов, но прежде всего это сложность локации и тяжелые погодные условия.
Остров Соммерс заметно отличается от островов Гогланд и Большой Тютерс, где в прошлом году уже побывали волонтеры из числа участников экологической вахты. Да, Соммерс гораздо меньше своих "братьев" (его длина меньше километра, а ширина всего 450 метров), но чтобы обойти весь остров целиком, нам потребовалось не менее трех дней. Постоянного населения там нет, так что наша группа осталась один на один с уникальной экосистемой крошечного островка в Балтийском море.
За что действительно не приходилось волноваться, так это за нашу команду. Сложно сказать, когда в последний раз на острове Соммерс были иностранцы, тем более представители Поднебесной. Любые возможные опасения, связанные с взаимодействием российских и китайских участников нашей экспедиции, развеялись еще в Пулково, где мы впервые встретились всей группой за несколько дней до отправления на остров.
Из Китая к нам прилетели 11 человек. Многие из них познакомились друг с другом лишь в аэропорту Пекина, на пути к нам. Однако у меня возникло такое впечатление, что все они были знакомы уже очень давно.
К такому выводу я пришел еще на подготовительном этапе. На традиционном тренинге для волонтеров на одной из баз отдыха в Ленинградской области, где их учат собирать палатки, оказывать первую медицинскую помощь, ориентироваться по компасу и звездам, участники экспедиции уже показали командный дух. Организаторы тренинга были приятно удивлены слаженностью работы нашей команды. По их словам, продемонстрированное командой взаимодействие свидетельствует о высокой степени доверия и взаимопонимания среди всех ее участников.
Единство целей и общие стремления — вот что нас объединило. И неважно, на каком языке ты говоришь — русском, китайском, английском. К концу экспедиции все понимали друг друга практически без слов. На очень короткое время этот маленький остров в Финском заливе стал для нас настоящим домом.