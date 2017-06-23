Экспедиция РГО «Гогланд»
Комендант экспедиции Гогланд на острове Соммерс Алексей Савицкий
© Николай Разуваев
11:5523.06.2017
(обновлено: 11:57 23.06.2017)
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Дневник коменданта: итоги первой смены экспедиции «Гогланд» на Соммерс

Итоги российско-китайской части комплексной экспедиции Русского географического общества "Гогланд-2017" подвёл комендант экологической вахты на острове Соммерс, советник главного редактора МИА "Россия сегодня" Алексей Савицкий.

В этом году экспедиция на внешние острова Финского залива началась непросто. Причиной тому стали сразу несколько факторов, но прежде всего это сложность локации и тяжелые погодные условия.

Остров Соммерс заметно отличается от островов Гогланд и Большой Тютерс, где в прошлом году уже побывали волонтеры из числа участников экологической вахты. Да, Соммерс гораздо меньше своих "братьев" (его длина меньше километра, а ширина всего 450 метров), но чтобы обойти весь остров целиком, нам потребовалось не менее трех дней. Постоянного населения там нет, так что наша группа осталась один на один с уникальной экосистемой крошечного островка в Балтийском море.

На острове Соммерс завершилась российско-китайская экологическая вахта
© Татьяна Жирова
На острове Соммерс завершилась российско-китайская экологическая вахта
Природа вмешалась в планы экспедиции. Сильный шторм не позволил нам выйти из Кронштадта согласно расписанию: старт, намеченный на 1 июня, был отложен вплоть до 5-го числа! Вернуться вовремя мы также не смогли все по тем же причинам. И пусть капризы непогоды и внесли коррективы в планы, наш боевой настрой им сломить не удалось.

За что действительно не приходилось волноваться, так это за нашу команду. Сложно сказать, когда в последний раз на острове Соммерс были иностранцы, тем более представители Поднебесной. Любые возможные опасения, связанные с взаимодействием российских и китайских участников нашей экспедиции, развеялись еще в Пулково, где мы впервые встретились всей группой за несколько дней до отправления на остров.
Из Китая к нам прилетели 11 человек. Многие из них познакомились друг с другом лишь в аэропорту Пекина, на пути к нам. Однако у меня возникло такое впечатление, что все они были знакомы уже очень давно.

Участники экспедиции подводят итоги работы
© Татьяна ЖироваПрирода острова СоммерсПрирода острова Соммерс
© Татьяна Жирова
Природа острова Соммерс
© Татьяна ЖироваМаяк на острове СоммерсМаяк на острове Соммерс
© Татьяна Жирова
Маяк на острове Соммерс
© Татьяна ЖироваКитайские участники во время научных исследованийКитайские участники во время научных исследований
© Татьяна Жирова
Китайские участники во время научных исследований
© Татьяна ЖироваГеологический состав острова СоммерсГеологический состав острова Соммерс
© Татьяна Жирова
Геологический состав острова Соммерс
© Татьяна ЖироваРазрушенная батарея, остров СоммерсРазрушенная батарея, остров Соммерс
© Татьяна Жирова
Разрушенная батарея, остров Соммерс
© Татьяна ЖироваЗакат, остров СоммерсЗакат, остров Соммерс
© Татьяна Жирова
Закат, остров Соммерс
© Татьяна ЖироваПоказательный учебный бой для участников совместной российско-китайской экспедиции Показательный учебный бой для участников совместной российско-китайской экспедиции 
© Татьяна Жирова
Показательный учебный бой для участников совместной российско-китайской экспедиции 
© Татьяна ЖироваНа самом верху маяка, остров СоммерсНа самом верху маяка, остров Соммерс
© Татьяна Жирова
На самом верху маяка, остров Соммерс
© Татьяна ЖироваТюлень на острове СоммерсТюлень на острове Соммерс
© Татьяна Жирова
Тюлень на острове Соммерс
© Татьяна ЖироваПамятник погибшему десанту, остров СоммресПамятник погибшему десанту, остров Соммрес
© Татьяна Жирова
Памятник погибшему десанту, остров Соммрес
© Татьяна ЖироваВечерний костер на фоне маякаВечерний костер на фоне маяка
© Татьяна Жирова
Вечерний костер на фоне маяка
© Татьяна ЖироваПрирода острова СоммерсПрирода острова Соммерс
© Татьяна Жирова
Природа острова Соммерс
© Татьяна ЖироваПрирода острова СоммерсПрирода острова Соммерс
© Татьяна Жирова
Природа острова Соммерс
© Татьяна ЖироваПейзажи острова СоммерсПейзажи острова Соммерс
© Татьяна Жирова
Пейзажи острова Соммерс
© Татьяна ЖироваПрирода острова СоммерсПрирода острова Соммерс
© Татьяна Жирова
Природа острова Соммерс
© Татьяна ЖироваПтичье гнездо на острове СоммерсПтичье гнездо на острове Соммерс
© Татьяна Жирова
Птичье гнездо на острове Соммерс
© Татьяна ЖироваГеологические породы на острове СоммерсГеологические породы на острове Соммерс
© Татьяна Жирова
Геологические породы на острове Соммерс
© Татьяна ЖироваКирпичи в основании дома, остров СоммерсКирпичи в основании дома, остров Соммерс
© Татьяна Жирова
Кирпичи в основании дома, остров Соммерс
© Татьяна ЖироваОставленный финнами дом,  остров СоммерсОставленный финнами дом,  остров Соммерс
© Татьяна Жирова
Оставленный финнами дом,  остров Соммерс
© Татьяна ЖироваУборка острова СоммерсУборка острова Соммерс
© Татьяна Жирова
Уборка острова Соммерс
© Татьяна ЖироваКоманда китайских участников на фоне маяке, остров СоммерсКоманда китайских участников на фоне маяке, остров Соммерс
© Татьяна Жирова
Команда китайских участников на фоне маяке, остров Соммерс
© Татьяна ЖироваКитайский  участник экспедиции в перерыве между экологическими уборками Китайский  участник экспедиции в перерыве между экологическими уборками 
© Татьяна Жирова
Китайский  участник экспедиции в перерыве между экологическими уборками 
© Татьяна ЖироваПлакат внутри здания на острове Соммерс Плакат внутри здания на острове Соммерс 
© Татьяна Жирова
Плакат внутри здания на острове Соммерс 
© Татьяна ЖироваБытовые зарисовки СоммерсаБытовые зарисовки Соммерса
© Татьяна Жирова
Бытовые зарисовки Соммерса
© Татьяна ЖироваУборка мусора на острове СоммерсУборка мусора на острове Соммерс
© Татьяна Жирова
Уборка мусора на острове Соммерс
© Татьяна ЖироваНа остров Соммерс прилетают лебедиНа остров Соммерс прилетают лебеди
© Татьяна Жирова
На остров Соммерс прилетают лебеди
© Татьяна ЖироваВиды на острове СоммерсВиды на острове Соммерс
© Татьяна Жирова
Виды на острове Соммерс
© Татьяна ЖироваЭкологическая вахта китайских географов на острове СоммерсЭкологическая вахта китайских географов на острове Соммерс
© Татьяна Жирова
Экологическая вахта китайских географов на острове Соммерс
© Татьяна ЖироваУчастники экологической экспедиции на острове СоммерсУчастники экологической экспедиции на острове Соммерс
© Татьяна Жирова
Участники экологической экспедиции на острове Соммерс
© Татьяна ЖироваФлора острова СоммерсФлора острова Соммерс
© Татьяна Жирова
Флора острова Соммерс
© Татьяна ЖироваВ музее маяков на форте Константин (Кронштадт)В музее маяков на форте Константин (Кронштадт)
© Татьяна Жирова
В музее маяков на форте Константин (Кронштадт)
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К такому выводу я пришел еще на подготовительном этапе. На традиционном тренинге для волонтеров на одной из баз отдыха в Ленинградской области, где их учат собирать палатки, оказывать первую медицинскую помощь, ориентироваться по компасу и звездам, участники экспедиции уже показали командный дух. Организаторы тренинга были приятно удивлены слаженностью работы нашей команды. По их словам, продемонстрированное командой взаимодействие свидетельствует о высокой степени доверия и взаимопонимания среди всех ее участников.

Волонтеры и китайские экологи возложили венок к памятнику на острове Соммерс
© Татьяна Жирова
Волонтеры и китайские экологи возложили венок к памятнику на Соммерсе
В ходе экспедиции я сам убеждался в этом еще не раз, но один случай запомнился мне больше всего. 13 июня мы готовились к отправке домой согласно установленному плану экспедиции: всей группой проснулись ранним утром, приступили к сбору лагеря, упаковали личные вещи и имущество. Потратив на это несколько часов, уставшие, мы ждали прибытия корабля, но его все не было. Команда с Большой земли пришла лишь в 6 вечера: в море шторм, отправка была отложена на двое суток. Передавая эту новость группе, я ожидал услышать в ответ лишь нотки грусти и разочарования по впустую проделанной работе. В реальности же часть команды без промедления и упреков самостоятельно отправилась распаковывать личные вещи. Остальные принялись готовить праздничный ужин из блюд традиционной китайской кухни. Через два дня, снова собрав лагерь, мы отправились в путь.

Единство целей и общие стремления — вот что нас объединило. И неважно, на каком языке ты говоришь — русском, китайском, английском. К концу экспедиции все понимали друг друга практически без слов. На очень короткое время этот маленький остров в Финском заливе стал для нас настоящим домом.

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