Дневник коменданта: итоги первой смены экспедиции «Гогланд» на Соммерс

Итоги российско-китайской части комплексной экспедиции Русского географического общества "Гогланд-2017" подвёл комендант экологической вахты на острове Соммерс, советник главного редактора МИА "Россия сегодня" Алексей Савицкий.

В этом году экспедиция на внешние острова Финского залива началась непросто. Причиной тому стали сразу несколько факторов, но прежде всего это сложность локации и тяжелые погодные условия.

Остров Соммерс заметно отличается от островов Гогланд и Большой Тютерс, где в прошлом году уже побывали волонтеры из числа участников экологической вахты. Да, Соммерс гораздо меньше своих "братьев" (его длина меньше километра, а ширина всего 450 метров), но чтобы обойти весь остров целиком, нам потребовалось не менее трех дней. Постоянного населения там нет, так что наша группа осталась один на один с уникальной экосистемой крошечного островка в Балтийском море.

Природа вмешалась в планы экспедиции. Сильный шторм не позволил нам выйти из Кронштадта согласно расписанию: старт, намеченный на 1 июня, был отложен вплоть до 5-го числа! Вернуться вовремя мы также не смогли все по тем же причинам. И пусть капризы непогоды и внесли коррективы в планы, наш боевой настрой им сломить не удалось.

За что действительно не приходилось волноваться, так это за нашу команду. Сложно сказать, когда в последний раз на острове Соммерс были иностранцы, тем более представители Поднебесной. Любые возможные опасения, связанные с взаимодействием российских и китайских участников нашей экспедиции, развеялись еще в Пулково, где мы впервые встретились всей группой за несколько дней до отправления на остров.

Из Китая к нам прилетели 11 человек. Многие из них познакомились друг с другом лишь в аэропорту Пекина, на пути к нам. Однако у меня возникло такое впечатление, что все они были знакомы уже очень давно.

Участники экспедиции подводят итоги работы © Татьяна Жирова Природа острова Соммерс © Татьяна Жирова Природа острова Соммерс © Татьяна Жирова Маяк на острове Соммерс © Татьяна Жирова Маяк на острове Соммерс © Татьяна Жирова Китайские участники во время научных исследований © Татьяна Жирова Китайские участники во время научных исследований © Татьяна Жирова Геологический состав острова Соммерс © Татьяна Жирова Геологический состав острова Соммерс © Татьяна Жирова Разрушенная батарея, остров Соммерс © Татьяна Жирова Разрушенная батарея, остров Соммерс © Татьяна Жирова Закат, остров Соммерс © Татьяна Жирова Закат, остров Соммерс © Татьяна Жирова Показательный учебный бой для участников совместной российско-китайской экспедиции © Татьяна Жирова Показательный учебный бой для участников совместной российско-китайской экспедиции © Татьяна Жирова На самом верху маяка, остров Соммерс © Татьяна Жирова На самом верху маяка, остров Соммерс © Татьяна Жирова Тюлень на острове Соммерс © Татьяна Жирова Тюлень на острове Соммерс © Татьяна Жирова Памятник погибшему десанту, остров Соммрес © Татьяна Жирова Памятник погибшему десанту, остров Соммрес © Татьяна Жирова Вечерний костер на фоне маяка © Татьяна Жирова Вечерний костер на фоне маяка © Татьяна Жирова Природа острова Соммерс © Татьяна Жирова Природа острова Соммерс © Татьяна Жирова Природа острова Соммерс © Татьяна Жирова Природа острова Соммерс © Татьяна Жирова Пейзажи острова Соммерс © Татьяна Жирова Пейзажи острова Соммерс © Татьяна Жирова Природа острова Соммерс © Татьяна Жирова Природа острова Соммерс © Татьяна Жирова Птичье гнездо на острове Соммерс © Татьяна Жирова Птичье гнездо на острове Соммерс © Татьяна Жирова Геологические породы на острове Соммерс © Татьяна Жирова Геологические породы на острове Соммерс © Татьяна Жирова Кирпичи в основании дома, остров Соммерс © Татьяна Жирова Кирпичи в основании дома, остров Соммерс © Татьяна Жирова Оставленный финнами дом, остров Соммерс © Татьяна Жирова Оставленный финнами дом, остров Соммерс © Татьяна Жирова Уборка острова Соммерс © Татьяна Жирова Уборка острова Соммерс © Татьяна Жирова Команда китайских участников на фоне маяке, остров Соммерс © Татьяна Жирова Команда китайских участников на фоне маяке, остров Соммерс © Татьяна Жирова Китайский участник экспедиции в перерыве между экологическими уборками © Татьяна Жирова Китайский участник экспедиции в перерыве между экологическими уборками © Татьяна Жирова Плакат внутри здания на острове Соммерс © Татьяна Жирова Плакат внутри здания на острове Соммерс © Татьяна Жирова Бытовые зарисовки Соммерса © Татьяна Жирова Бытовые зарисовки Соммерса © Татьяна Жирова Уборка мусора на острове Соммерс © Татьяна Жирова Уборка мусора на острове Соммерс © Татьяна Жирова На остров Соммерс прилетают лебеди © Татьяна Жирова На остров Соммерс прилетают лебеди © Татьяна Жирова Виды на острове Соммерс © Татьяна Жирова Виды на острове Соммерс © Татьяна Жирова Экологическая вахта китайских географов на острове Соммерс © Татьяна Жирова Экологическая вахта китайских географов на острове Соммерс © Татьяна Жирова Участники экологической экспедиции на острове Соммерс © Татьяна Жирова Участники экологической экспедиции на острове Соммерс © Татьяна Жирова Флора острова Соммерс © Татьяна Жирова Флора острова Соммерс © Татьяна Жирова В музее маяков на форте Константин (Кронштадт) © Татьяна Жирова В музее маяков на форте Константин (Кронштадт) /

К такому выводу я пришел еще на подготовительном этапе. На традиционном тренинге для волонтеров на одной из баз отдыха в Ленинградской области, где их учат собирать палатки, оказывать первую медицинскую помощь, ориентироваться по компасу и звездам, участники экспедиции уже показали командный дух. Организаторы тренинга были приятно удивлены слаженностью работы нашей команды. По их словам, продемонстрированное командой взаимодействие свидетельствует о высокой степени доверия и взаимопонимания среди всех ее участников.

В ходе экспедиции я сам убеждался в этом еще не раз, но один случай запомнился мне больше всего. 13 июня мы готовились к отправке домой согласно установленному плану экспедиции: всей группой проснулись ранним утром, приступили к сбору лагеря, упаковали личные вещи и имущество. Потратив на это несколько часов, уставшие, мы ждали прибытия корабля, но его все не было. Команда с Большой земли пришла лишь в 6 вечера: в море шторм, отправка была отложена на двое суток. Передавая эту новость группе, я ожидал услышать в ответ лишь нотки грусти и разочарования по впустую проделанной работе. В реальности же часть команды без промедления и упреков самостоятельно отправилась распаковывать личные вещи. Остальные принялись готовить праздничный ужин из блюд традиционной китайской кухни. Через два дня, снова собрав лагерь, мы отправились в путь.

Единство целей и общие стремления — вот что нас объединило. И неважно, на каком языке ты говоришь — русском, китайском, английском. К концу экспедиции все понимали друг друга практически без слов. На очень короткое время этот маленький остров в Финском заливе стал для нас настоящим домом.