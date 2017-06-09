Остров Соммерс в Финском заливе – находка для географа и туриста

"Это уникальный остров. Он интересен и учeному, и уже тем более захватывает дух у туриста", — именно с этих слов начинает китайский географ Чжу Хэ беседу с корреспондентом информационного агентства "Спутник", который в эти дни сопровождает совместную российско-китайскую экологическую экспедицию, организованную под эгидой Русского географического общества.

"География для меня не только наука, много времени я посвящаю изучению вопросов туризма, — говорит она. — Остров Соммерс имеет не только ценность с точки зрения военной истории, которая, безусловно, привлекает, но он также уникален своей природой. Красоты острова — несомненно находка для туристов".

"Тем не менее удаленность Соммерса поможет защитить его уникальную экосистему от порой негативного влияния современного, часто не задумывающегося о сохранении природы, путешественника. Соммерсу повезло, у него есть естественный "защитный барьер", — говорит китайский географ.

© Татьяна Жирова Участники комплексной экспедиции "Гогланд" на Соммерсе © Татьяна Жирова Участники комплексной экспедиции "Гогланд" на Соммерсе

Организаторы экспедиции рассказали корреспонденту агентства "Спутник", что в рамках экологической экспедиции, китайские географы совместно с российскими волонтерами составят карту местности острова Соммерс, которой на настоящий момент нет.

Уже известно, что ученые разделили весь остров на семь зон по принципу основных характеристик растительных сообществ, которые были обнаружены на нем.

© Татьяна Жирова Участники комплексной экспедиции "Гогланд" на Соммерсе © Татьяна Жирова Участники комплексной экспедиции "Гогланд" на Соммерсе

По мнению китайских географов, через несколько лет на острове будет полноценный лес. Уже сейчас тут можно найти осину, рябину, папоротник, шиповник, можжевельник, яблоню, смородину.

Несколько лет назад на внешних островах Финского залива хотели создать заказник, но проект не был реализован. Сейчас ученым представилась уникальная возможность описать все имеющиеся на острове растения и составить точную карту местности.