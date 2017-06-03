Китайские экологи познакомились с природой Ленинградской области

По пути в город Кронштадт китайских экологов познакомили с флорой ближайших к Санкт-Петербургу поселков. Молодые экологи смогли увидеть быт и жизнь российских дачников, попробовать русскую кухню, а также познакомиться с лесами средней полосы России и холодным северным климатом.

Один из участников экспедиции в беседе с корреспондентом Sputnik China отметил, что российская природа очень похожа на природу Канады. Тут так же быстро меняется погода, а лесной массив очень схож с канадским. Это необычайно красиво и всегда поражает.

Действительно, в последние дни погода была совсем необычной для начала лета в России: темные тучи и дождь со снегом сменяются ярким солнцем и теплом.

Молодой географ Ду Хайбо рассказывает, что это его первый визит в Россию.

"Русские люди очень гостеприимны, здесь гости чувствуют себя как дома. Сам я родом из Чанчуня, там умеренный муссонный климат, а Санкт-Петербург находится в умеренной климатической зоне. И я впервые ощутил такую разницу между двумя климатами. Для географа, а тем более эколога очень важно все увидеть вживую. Такой опыт невероятно ценен.

Я очень благодарен, что РГО предоставило возможность нам, молодым географам и экологам, посетить Россию. Мы узнаем о природоохранных аспектах и имеем возможность увидеть географию северной России не через учебник, а своими глазами. Хотя мы и задерживаемся на Большой земле чуть дольше, чем планировалось изначально, но нам организовали много учебных мероприятий, особенно на открытом воздухе. А такая подготовка необходима и полезна перед выходом на острова в Финском заливе".

После продолжительной прогулки по лесу и знакомству с российскими дачами участники экспедиции "Гогланд" из Китая попробовали разнообразную русскую кухню.

© Татьяна Жирова Китайские экологи пробуют русскую кухню © Татьяна Жирова Китайские экологи пробуют русскую кухню

Отплытие на внешние острова Финского залива совместной российско-китайской комплексной экспедиции "Гогланд" задерживается из-за плохой погоды в регионе.