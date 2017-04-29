Опубликован список волонтеров комплексной экспедиции "Гогланд" в 2017 году

В 2017 году открывается пятый сезон изучения настоящей terra incognita северо-запада России — внешних островов Финского залива.
Экспедиция проводится при участии МИА "Россия сегодня" и экспедиционного центра Минобороны России, при поддержке администрации Ленинградской области, ФСК ЕЭС и других организаций.
Победители конкурса волонтеров:
- Агафонов Артем Антонович
- Алексеев Сергей Николаевич
- Барздел Станислав Алексеевич
- Бирюков Матвей Сергеевич
- Быняев Павел Сергеевич
- Валов Михаил Викторович
- Вещев Владимир Андреевич
- Власов Георгий Константинович
- Гаврилов Владимир Владимирович
- Голосной Алексей Сергеевич
- Грачев Денис Сергеевич
- Дворецкий Ростислав Борисович
- Дворщенко Святослав Сергеевич
- Загураев Артем Алексеевич
- Зайцев Артем Валерьевич
- Зайцев Василий Валерьевич
- Заховаев Кирилл Дмитриевич
- Зенков Дмитрий Вадимович
- Иванов Максим Александрович
- Канцедал Николай Александрович
- Карманов Максим Андреевич
- Клементьев Алексей Станиславович
- Колбанев Сергей Алексеевич
- Колесников Иван Юрьевич
- Колотухин Александр Юрьевич
- Кольцов Юрий Валерьевич
- Кондауров Дмитрий Викторович
- Коротеев Адриан Владимирович
- Коротеев Иван Евгеньевич
- Костогрызов Иван Алексеевич
- Кошевой Евгений Ильич
- Краснов Виктор Григорьевич
- Лавров Михаил Михайлович
- Лузянин Алексей Евгеньевич
- Макрушин Леонид Юрьевич
- Меринов Андрей Михайлович
- Митрофанов Сергей Михайлович
- Молотилин Илья Владимирович
- Москалев Александр Владимирович
- Москвин Александр Андреевич
- Музюкин Александр Германович
- Мурзин Владислав Евгеньевич
- Никифоров Иван Геннадьевич
- Николаев Вадим Дмитриевич
- Ортиков Фаррух Голибович
- Панченко Артур Владимирович
- Петлевский Валентин Валерьевич
- Петров Андрей Владиславович
- Пискижев Петр Александрович
- Пономаренко Андрей Валерьевич
- Порватов Николай Валерьевич
- Потылицын Кирилл Владимирович
- Похиляк Антон Васильевич
- Проников Антон Владимирович
- Синельников Сергей Сергеевич
- Стерхов Даниил Александрович
- Сулимов Алексей Сергеевич
- Сухоплещенко Никита Юрьевич
- Сушко Кирилл Сергеевич
- Тимошенков Олег Петрович
- Титков Александр Евгеньевич
- Фоменко Сергей Викторович
- Фролов Никита Михайлович
- Хаустов Александр Александрович
- Цветков Никита Алексеевич
- Щеголев Николай Альфредович
- Юрманов Антон Алексеевич
- Ядрихинский Николай Васильевич