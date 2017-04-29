Экспедиция РГО «Гогланд»
Опубликован список волонтеров комплексной экспедиции Гогланд в 2017 году
© Андрей Стрельников
13:3229.04.2017
(обновлено: 13:33 29.04.2017)
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Опубликован список волонтеров комплексной экспедиции "Гогланд" в 2017 году

На сайте Русского географического общества 28 апреля опубликован список победителей конкурса волонтеров, которые примут участие в комплексной экспедиции "Гогланд".

В 2017 году открывается пятый сезон изучения настоящей terra incognita северо-запада России — внешних островов Финского залива.

Остров Гогланд в Финском заливе
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Внешние острова Финского залива
В планах участников проекта — изучить островные лабиринты и петроглифы, дно и прибрежную зону Балтийского моря, исследовать остатки местных поселений, начиная от эпохи неолита вплоть до XX века, а также продолжить поиск захоронений советских солдат, павших на островах во время сражений Великой Отечественной войны.

Экспедиция проводится при участии МИА "Россия сегодня" и экспедиционного центра Минобороны России, при поддержке администрации Ленинградской области, ФСК ЕЭС и других организаций.

МИА Россия сегодня выступит информационным партнером экспедиции Гогланд
© РИА Новости . Игорь Руссак
МИА "Россия сегодня" выступит информационным партнером экспедиции "Гогланд"

Победители конкурса волонтеров:

  1. Агафонов Артем Антонович
  2. Алексеев Сергей Николаевич
  3. Барздел Станислав Алексеевич
  4. Бирюков Матвей Сергеевич
  5. Быняев Павел Сергеевич
  6. Валов Михаил Викторович
  7. Вещев Владимир Андреевич
  8. Власов Георгий Константинович
  9. Гаврилов Владимир Владимирович
  10. Голосной Алексей Сергеевич
  11. Грачев Денис Сергеевич
  12. Дворецкий Ростислав Борисович
  13. Дворщенко Святослав Сергеевич
  14. Загураев Артем Алексеевич
  15. Зайцев Артем Валерьевич
  16. Зайцев Василий Валерьевич
  17. Заховаев Кирилл Дмитриевич
  18. Зенков Дмитрий Вадимович
  19. Иванов Максим Александрович
  20. Канцедал Николай Александрович
  21. Карманов Максим Андреевич
  22. Клементьев Алексей Станиславович
  23. Колбанев Сергей Алексеевич
  24. Колесников Иван Юрьевич
  25. Колотухин Александр Юрьевич
  26. Кольцов Юрий Валерьевич
  27. Кондауров Дмитрий Викторович
  28. Коротеев Адриан Владимирович
  29. Коротеев Иван Евгеньевич
  30. Костогрызов Иван Алексеевич
  31. Кошевой Евгений Ильич
  32. Краснов Виктор Григорьевич
  33. Лавров Михаил Михайлович
  34. Лузянин Алексей Евгеньевич
  35. Макрушин Леонид Юрьевич
  36. Меринов Андрей Михайлович
  37. Митрофанов Сергей Михайлович
  38. Молотилин Илья Владимирович
  39. Москалев Александр Владимирович
  40. Москвин Александр Андреевич
  41. Музюкин Александр Германович
  42. Мурзин Владислав Евгеньевич
  43. Никифоров Иван Геннадьевич
  44. Николаев Вадим Дмитриевич
  45. Ортиков Фаррух Голибович
  46. Панченко Артур Владимирович
  47. Петлевский Валентин Валерьевич
  48. Петров Андрей Владиславович
  49. Пискижев Петр Александрович
  50. Пономаренко Андрей Валерьевич
  51. Порватов Николай Валерьевич
  52. Потылицын Кирилл Владимирович
  53. Похиляк Антон Васильевич
  54. Проников Антон Владимирович
  55. Синельников Сергей Сергеевич
  56. Стерхов Даниил Александрович
  57. Сулимов Алексей Сергеевич
  58. Сухоплещенко Никита Юрьевич
  59. Сушко Кирилл Сергеевич
  60. Тимошенков Олег Петрович
  61. Титков Александр Евгеньевич
  62. Фоменко Сергей Викторович
  63. Фролов Никита Михайлович
  64. Хаустов Александр Александрович
  65. Цветков Никита Алексеевич
  66. Щеголев Николай Альфредович
  67. Юрманов Антон Алексеевич
  68. Ядрихинский Николай Васильевич
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