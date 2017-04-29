Опубликован список волонтеров комплексной экспедиции "Гогланд" в 2017 году

На сайте Русского географического общества 28 апреля опубликован список победителей конкурса волонтеров, которые примут участие в комплексной экспедиции "Гогланд".

В 2017 году открывается пятый сезон изучения настоящей terra incognita северо-запада России — внешних островов Финского залива.

В планах участников проекта — изучить островные лабиринты и петроглифы, дно и прибрежную зону Балтийского моря, исследовать остатки местных поселений, начиная от эпохи неолита вплоть до XX века, а также продолжить поиск захоронений советских солдат, павших на островах во время сражений Великой Отечественной войны.

Экспедиция проводится при участии МИА "Россия сегодня" и экспедиционного центра Минобороны России, при поддержке администрации Ленинградской области, ФСК ЕЭС и других организаций.

Победители конкурса волонтеров: