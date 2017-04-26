Внешние острова Финского залива

Острова Северный и Южный Виргины

Родные брать и по названию, и по геологии, и по природе. Виргины расположены в 12 км к юго-западу от острова Гогланд и находятся в 1900 м друг от друга. Их общая площадь – всего 4 га.

Люди никогда не жили на Виргинах. Не было капитальных гранитных строений, дорог, вырывающихся в небо труб маяков – слишком малы эти острова. Но человек постоянно посещал их: когда по рыбацкой, когда по орнитологической надобности, а когда и по военной – подготовить ДЗОТ и сидеть там до конца войны, иногда стрелять, а иногда и просто наблюдать за морем и противником.

Форма островов – почти ровные окружности, береговые валы из гальки, крупнозернистых песков и валунов почти лишены растительности. Несколько рябин, кусты смородины, шиповника и можжевельника местами напоминают заросли, но не могут похвастаться высотой. При этом под их пологом встречается редкие в северной части России герань Роберта и колосняк собачий и редкие в принципе вайда красильная и вероника колосистая.

Виргины – места массового гнездования крохаля большого и среднего, гаги, турпана, гагарки, чистика и лебедя-шипуна.

Южный Виргин, старший брат, немного крупнее Северного. Но главное, что их различает, – на Южном расположены уникальные лабиринты из небольших валунов. Один из них был описан еще в 40-е годы XIX века одним из основателей Русского географического общества академиком Карлом фон Бэром, который был вынужден укрыться у острова от непогоды. Другие обнаружила экспедиция «Гогланд» во время съемок одного из документальных фильмов про внешние острова.

Сегодняшние Виргины – настоящий «дом птенца». По весне тысячи чаек и бакланов, пользуясь гарантированной необитаемостью этих холодных камней, создают здесь тысячи гнезд из всего, что можно применить как строительный материал.

Путешественник должен ходить не просто очень осторожно, чтобы не наступить на кладки и вылупляющихся птенцов, но и стараться одевать на себя что-то влагозащитное, а лучше полиэтиленовое. Так, на всякий случай, чтобы уменьшить последствия родительского чаячьего недовольства непрошеными визитерами.

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