Внешние острова Финского залива находятся всего в нескольких часах хода по воде от Санкт-Петербурга. Издавна они имели важное стратегическое значение из-за расположения на линии фарватера при подходе к устью реки Невы. На островах, в разное время принадлежавших Швеции, Финляндии, России, сохранились лабиринты каменного века, петроглифы, следы поселений викингов и Великой Отечественной войны.
Последние 70 лет острова являются закрытой пограничной зоной, где проживает всего несколько десятков человек. Это создало идеальные условия для развития природных комплексов, сохранения уникальной, нетронутой человеком природы. В настоящее время, по оценкам ученых, на внешних островах насчитывается около 1 тысячи различных видов растений, в том числе краснокнижных.
Большие и маленькие, покрытые вековыми соснами или гладким базальтом, песчаные, скалистые, пологие – они очень разные. Порой не верится, что острова созданы природой в одном краю, рядом друг с другом. Их много, и вот крупнейшие из них.
Остров Гогланд неслучайно имеет второе название – «Остров погибших кораблей»
Остров Гогланд
Самый большой, самый высокий, самый загадочный, самый-самый. На острове целых два маяка, на севере и на юге.
Гогланд расположен в 180 км к западу от Санкт-Петербурга. Его площадь – около 21 кв. км, высота – до 176 м.
Основой острова является гранит, который образует множество разновеликих сопок и падей, где встречаются небольшие пресные озера ледникового происхождения. Все побережье изрезано сотнями бухт всех форм и размеров.
Природа Гогланда богата и разнообразна. Одних только сосудистых растений порядка 700 видов (для сравнения, столько же видов в Ленинградской и Псковской областях, которые в десятки раз больше Гогланда). Почти 80% территории острова покрыто хвойными и мелколиственными лесами. Подножия скал укутаны черничниками, малинниками, кустами альпийской смородины и можжевельника.
Животный мир представлен 25 видами жуков, 6 видами земноводных и пресмыкающихся, 126 видами птиц (причем четверть занесена в Красную книгу природы Ленинградской области). Что касается млекопитающих, то их состав неизвестен, поскольку постоянно меняется. Здесь часто видят бурозубок и разнообразных мышей, иногда зайца-беляка, белок и лисиц, европейскую норку, енотовидную собаку.
Гогланд – Мекка для археологов и историков. Стоянки человека каменного века, средневековые пираты, Гогландское сражение, посланники Петра Великого, гибель «Лефорта», «Америки», меридиан Струве, сеанс радиосвязи Попова в 1900 году, 300 лет войн, бесконечные укрепления и десятки затонувших кораблей, битвы Второй мировой, постоянная смена хозяев, закончившаяся лишь в 1947-м возвращением острова домой, в Россию.
Остров Гогланд – хозяин залива, который подкупает путешественника историей, природой, неповторимостью ландшафта, великолепием видов со скал.
Большой Тютерс
Остров Большой Тютерс представляет собою гранитную скалу площадью 8,3 кв. км, около 2,5 км в поперечнике с двумя мысами: Туомарниеми и Тейлониеми.
У этого острова самая правильная форма – практически круглый зеленый цветок – украшение у ног острова Гогланд. С высоты птичьего полета на Большом Тютерсе открывается вид на уникальные среди всех Внешних островов исполинские дюны высотой более двадцати метров. На северо-западе – старинный маяк, расположенный практически на высшей точке скалистого острова – пятидесятиметровой отметке.
Большой Тютерс заселен. По состоянию на 2017 годy население острова составляет: мужчины – 1 человек, сотрудник маяка; женщины – 1 человек, его жена, также сотрудник маяка; кот домашний – 1 единица; дикие животные: енотовидные собаки, белки, мелкие грызуны. Вот и вся перепись населения.
Природа острова весьма многообразна. Его основную часть занимают леса (в основном сосняки и ельники, фрагментами – осинники). Около 10% площади – болота разных форм и характеристик. Есть участки, где на 1 кв. км количество видов растений превышает 280 наименований, в том числе «краснокнижных».
До июля 2015 года остров был уникальным музеем под открытым небом. Единственный в Европе, а по количеству экспонатов – и в мире. Осенью 1944 года его настолько поспешно покинул неприятель, что большая часть военной техника осталась на своих боевых позициях, хмуро взирая сквозь прицелы и орудийные стволы на море, словно остерегая чужака от желания заглянуть на остров и побродить по «выставочным залам» мрачного музея отгремевшей давно битвы.
Сейчас весь музейный фонд острова переехал на материк и ждет своих меценатов и реставраторов, чтобы донести до потомков правду, какой ценой досталась победа на балтийских островах.
Оcтров Соммерс
Соммерс – крошечный островок из северной части группы внешних островов Финского залива. Его длина меньше километра, ширина – 450 м.
Скальные породы, практически полное отсутствие растительного покрова, чуть более десятка небольших деревьев. Брошенная погранзастава, которую недавно заменила на боевом посту современная башня с новейшими системами автоматической навигации и маячного оповещения. Вот и все, что есть на острове, по форме напоминающем кляксу в море.
Даже трудно себе представить, что эта «клякса» в июле 1942-го превратилась в кровавый кошмар для русских десантников, по воле злого рока так и не отнявших гранитные скалы у финских солдат.
Наибольший интерес остров представляет для изучения истории Великой Отечественной войны. Участники проекта «Комплексная экспедиция «Гогланд» А.В.Скробач и А.А.Мухин в 2014 году издали книгу «Схватка на острие ножа, или Забытое сражение у острова Соммерс», ставшую совместным проектом Русского географического общества, «Поискового движения России», историко-культурного центра «Карельский перешеек» и одноименного военного музея.
Сегодня Соммерс – остров, ожидающий новых открытий военных историков, студентов экологического десанта, любителей одиночества и созерцания морских далей. Остров необитаем. С 2005 года на Соммерсе работает современная радиобашня с новейшими системами автоматической навигации и маячного оповещения.
Прочные стены маячной башни на Соммерсе защищали от пуль и осколков в 1941 году
Оcтров Родшер
Родшер – небольшой скалистый остров в Финском заливе, который находится в 18 км к западу от острова Гогланд у российско-эстонской границы.
Это самая западная точка России, если не считать Калининградскую область, которая является анклавом – частью страны, расположенной за линией государственной границы.
На острове расположены маяк, два жилых дома и здания технических служб. Жителей на острове нет – маяк работает в автоматическом режиме. Здесь обитают колонии гагарки и чистика.
Родшер – еще и музей под открытым небом. Вот только хозяев у этого музея давно нет, разрушается все вокруг. Тут есть и старинный маяк, и постройки из тесаного гранитного камня, и старинные механизмы, и корабль, во время непогоды потерявший ориентиры и навеки пришедший в гости к Родшеру.
Родшер – самый западный остров России
Острова Северный и Южный Виргины
Родные брать и по названию, и по геологии, и по природе. Виргины расположены в 12 км к юго-западу от острова Гогланд и находятся в 1900 м друг от друга. Их общая площадь – всего 4 га.
Люди никогда не жили на Виргинах. Не было капитальных гранитных строений, дорог, вырывающихся в небо труб маяков – слишком малы эти острова. Но человек постоянно посещал их: когда по рыбацкой, когда по орнитологической надобности, а когда и по военной – подготовить ДЗОТ и сидеть там до конца войны, иногда стрелять, а иногда и просто наблюдать за морем и противником.
Форма островов – почти ровные окружности, береговые валы из гальки, крупнозернистых песков и валунов почти лишены растительности. Несколько рябин, кусты смородины, шиповника и можжевельника местами напоминают заросли, но не могут похвастаться высотой. При этом под их пологом встречается редкие в северной части России герань Роберта и колосняк собачий и редкие в принципе вайда красильная и вероника колосистая.
Виргины – места массового гнездования крохаля большого и среднего, гаги, турпана, гагарки, чистика и лебедя-шипуна.
Южный Виргин, старший брат, немного крупнее Северного. Но главное, что их различает, – на Южном расположены уникальные лабиринты из небольших валунов. Один из них был описан еще в 40-е годы XIX века одним из основателей Русского географического общества академиком Карлом фон Бэром, который был вынужден укрыться у острова от непогоды. Другие обнаружила экспедиция «Гогланд» во время съемок одного из документальных фильмов про внешние острова.
Сегодняшние Виргины – настоящий «дом птенца». По весне тысячи чаек и бакланов, пользуясь гарантированной необитаемостью этих холодных камней, создают здесь тысячи гнезд из всего, что можно применить как строительный материал.
Путешественник должен ходить не просто очень осторожно, чтобы не наступить на кладки и вылупляющихся птенцов, но и стараться одевать на себя что-то влагозащитное, а лучше полиэтиленовое. Так, на всякий случай, чтобы уменьшить последствия родительского чаячьего недовольства непрошеными визитерами.
По весне Виргины, как и остров Кокор, превращаются в «роддома» перелётных птиц
Оcтров Мощный
В его названии скрыта сила, могущество залива, хотя, он не самый большой остров группы, уступает по величине Гогланду. Даже его форма говорит о том, что остров Мощный уверенно стоит на дне морском, опираясь на него не только всей статью, но и полуостровом, похожим на голову акулы-молота.
Остров находится в 130 км к западу от Санкт-Петербурга. Состоит из двух частей, соединенных песчаным перешейком. Площадь – 13,4 кв. км.
На юге острова есть озеро, которое богато пресноводной рыбой. По сравнению с другими островами численность населения Мощного была достаточно велика и в 1923 году составила 1338 человек. Многие жители занимались рыбной ловлей. Имелся свой флот – в начале ХХ века количество судов доходило до 85. Суда использовались и для торговых перевозок. У островной коммуны был свой неофициальный герб. В разные годы здесь были построены кирха с колокольней, школа, больница.
Мощь острова ярко раскрылась в годы войны, когда он являлся самой крупной островной военно-морской базой нашей страны на Балтике, посреди вражеского окружения, и самым западным участком всего советско-германского фронта. Гордый, неприступный остров. Именно с его берегов ушли в бессмертие десанты Гогланда, Большого Тютерса и Соммерса, истории которых еще предстоит раскрыть. Их следы в истории и на берегах островов ищут сегодня наши соотечественники-поисковики.
И сегодня Мощный не стремится к тихой, провинциальной жизни. На острове живут и работают военные – моряки и пограничники.
Оcтров Малый Тютерс
Малый Тютерс площадью 1,6 кв. км расположен в 15 км к юго-западу от острова Большой Тютерс. Здесь нет постоянных жителей, а из построек – лишь возведенная эстонскими охотниками несколько лет назад времянка и два маячка.
Малый Тютерс – самый юго-западный из внешних островов Финского залива. Не каждый путешественник или рыбак его достигает. Да и хорошо. Природа здесь отвечает тебе добротой, лаской, мягкостью обращения. Кажется, что ты прибыл сюда первым. Но это только поначалу, пока не зашел в лес, который весь изрезан шрамами 70-летней давности – траншеями, блиндажами, окопами.
У этого песчаного острова, заросшего молодой сосной, необычная форма. Кажется, что он воздушный змей, который пытается отряхнуть с себя песок и еловые иголки, чтобы, став невесомым, взлететь над заливом к самому солнцу.
Рельеф острова весьма своеобразен, подвержен воздействию ветров, что, впрочем, не мешает ему держать уникальные растительные сообщества.
На Малом Тютерсе расположены гнездовые колонии гусей, белощеких казарок и лебедя-шипуна, а также одна из любимых «квартир» балтийского подвида кольчатой нерпы.
На острове есть и свои стражники: навеки застрявшие в его песках два корабля – Большой и Малый. Невесть как судьба занесла их сюда. Вот и несут они свою почетную службу – охраняют природу, служат ориентиром, рассказывают путникам свои истории из прошлой героической и непростой жизни.
Малый Тютерс – одна из любимых «квартир» кольчатой нерпы
Оcтров Сескар
Сескар – остров в восточной части Финского залива в 100 км от Санкт-Петербурга.
Центральная часть острова наиболее высокая и покрыта сосняками. В западной части развиты березняки, многочисленные побережья заливов покрыты маршами из тростника, камыша Табернемонтана.
К западной части Сескара примыкает акватория с глубинами 3–10 м, которая служит местом традиционных стоянок и кормежек морских нырковых уток (синьги, турпана, морянки, морской и хохлатой чернети). На острове гнездится большое количество различных видов птиц – впервые в Ленинградской области здесь было обнаружено гнездование лебедя-шипуна и серого гуся.
Главная достопримечательность острова – первый в России цельнометаллический маяк, изготовленный в 1858 году. 30-метровая башня была отлита англичанином Грисселем из артиллерийского чугуна. Маяк после многочисленных ремонтов функционирует на острове по сей день. А приглядывают и заботятся о нем работники маяка.
Оcтров Кокор
Кокор расположен в восточной части Финского залива, на каменистой отмели в 2,5 км к западу от более крупного острова Сескар. Его площадь – 20,4 га.
Всегда необитаемый остров порос соснами, можжевельником и тростником. В летние месяцы на его берегах и в прибрежных водах, которые настолько мелки, что позволяют добираться до него с ближних островов вброд, можно встретить серого тюленя. Из птиц встречаются пеночка-таловка, гага обыкновенная, камнешарка, лебедь-шипун.
Кажется, что этот остров всегда был необитаемым. Не видно ни одного старинного фундамента рыбацкого домика, ни одного военного укрепления. Тихо на острове, ни голоса человека, ни рева животного. Но это все лишь на первый взгляд. Еще немного, и взору откроются дивные лебеди, скромные уточки и крикливые чайки.
Кокор – самый необычный по ландшафту остров внешней группы. Насколько мал островок, настолько же он живописен. А еще этот остров – змеиный край. По весне только и успевай глядеть под ноги. Не помешают путешественнику высокие ботинки с плотными гамашами.
Кокор – самый необычный по ландшафту остров внешней группы
Остров Малый
Малый – остров в восточной части Финского залива. Расположен между островами Мощный и Сескар.
Остров разделен узкими перешейками на три части. Перешейки при подъеме воды могут затопляться и делить его на три маленьких островка неравной величины. На острове расположен маяк – решетчатая башня красного цвета высотою 27 м.
Здесь можно встретить кольчатую нерпу и серого тюленя. Учет этих зверей производится систематически с помощью авиации.
Остров Нерва
Один из самых маленьких внешних островов.
Несмотря на то что остров Нерва скалистый, его флора по-своему богата. На острове можно встретить некоторые редкие для Ленинградской области виды мхов и лишайников.
Когда-то на этой небольшой скалистой площадке без единого дерева стоял чугунный маяк, родной брат маяка острова Сескар, и кипела жизнь его персонала. Однако Вторая мировая война полностью изменила облик острова.
Давно взорван войсками, покидавшими остров, как тогда казалось, могучий и нерушимый маяк. Давно заброшены жилища хранителей маячных традиций. Чайки, почуявшие уход людей навсегда, оккупировали остров Нерва. Теперь это их скала, лишь они по весне радуют эти суровые камни молодыми питомцами, жадно ловящими ртами и глазами новую жизнь.
Но история не уходит бесследно. Нерва – единственный остров группы, на котором в изобилии присутствуют многочисленные автографы людей, гостивших на маленьком скалистом берегу посреди залива. «Петроглифы» прошлых веков – свидетельство многогранной, необыкновенной истории этого кусочка гранита, который еще много сотен лет будет демонстрировать имена тех, кого мы уже никогда не узнаем.
Остров Малый Соммерс
В 117 км к западу от Санкт-Петербурга находится остров Малый Соммерс. Несмотря на действительно малую площадь – всего несколько квадратных метров, – он известен как коварное место, опасное для кораблей. Даже в ясную погоду этот крохотный каменистый остров трудно различить с моря. Практически все время он едва выступает над поверхностью воды. Волны и вовсе скрывают его из виду.
Остров полностью лишен растительности и достопримечательностей, но его нельзя в полном смысле назвать необитаемым. Морские животные и птицы часто используют его как место отдыха.
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