Участники экстрим-фестиваля поднялись на Эльбрус с георгиевскими ленточками

НАЛЬЧИК, 8 мая – РИА Новости. Участники завершившегося в понедельник в Приэльбрусье традиционного фестиваля экстремальных видов спорта Red Fox Elbrus Race присоединились к акции "Георгиевская ленточка", сообщила пресс-служба администрации Эльбрусского района Кабардино-Балкарии.

Ранее сообщалось, что в ежегодном международном фестивале принимают участие более 400 опытных спортсменов из 11 стран. В программу соревнований входили забег на Эльбрус, а также дисциплины "вертикальный километр" и "скоростное восхождение" на западную вершину Эльбруса.

"В преддверии Дня Победы все участники забега на Эльбрус приняли участие в акции "Георгиевская ленточка" и прикрепили символ Победы себе на куртки", — говорится в сообщении.

Победителем забега стал эквадорец Карл Эглофф, который поднялся на вершину Эльбруса, показав при этом лучшее время в истории фестиваля и установив тем самым рекорд — 3 часа 24 минуты.

Акция "Георгиевская ленточка" посвящена празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Идея акции возникла в 2005 году в агентстве РИА Новости, которое сейчас входит в МИА "Россия сегодня. Тогда же прошла первая акция, и с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией. Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом георгиевская ленточка — символ памяти, связи поколений и воинской славы. В 2017 году акция пройдет более чем в 90 странах мира. Старт акции ежегодно дает МИА "Россия сегодня", в этом году раздача ленточек началась 24 апреля.