Участники экстрим-фестиваля поднялись на Эльбрус с георгиевскими ленточками
23:0108.05.2017
(обновлено: 23:13 08.05.2017)
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НАЛЬЧИК, 8 мая – РИА Новости. Участники завершившегося в понедельник в Приэльбрусье традиционного фестиваля экстремальных видов спорта Red Fox Elbrus Race присоединились к акции "Георгиевская ленточка", сообщила пресс-служба администрации Эльбрусского района Кабардино-Балкарии.
Ранее сообщалось, что в ежегодном международном фестивале принимают участие более 400 опытных спортсменов из 11 стран. В программу соревнований входили забег на Эльбрус, а также дисциплины "вертикальный километр" и "скоростное восхождение" на западную вершину Эльбруса.
"В преддверии Дня Победы все участники забега на Эльбрус приняли участие в акции "Георгиевская ленточка" и прикрепили символ Победы себе на куртки", — говорится в сообщении.
IX Международный Фестиваль экстремальных видов спорта Red Fox Elbrus Race
Победителем забега стал эквадорец Карл Эглофф, который поднялся на вершину Эльбруса, показав при этом лучшее время в истории фестиваля и установив тем самым рекорд — 3 часа 24 минуты.
Акция "Георгиевская ленточка" посвящена празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Идея акции возникла в 2005 году в агентстве РИА Новости, которое сейчас входит в МИА "Россия сегодня. Тогда же прошла первая акция, и с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией. Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом георгиевская ленточка — символ памяти, связи поколений и воинской славы. В 2017 году акция пройдет более чем в 90 странах мира. Старт акции ежегодно дает МИА "Россия сегодня", в этом году раздача ленточек началась 24 апреля.
© РИА Новости . Илья ПиталевПолучить ленточку в Москве можно у здания МИА "Россия сегодня", в стенах которого родилась идея акции в 2005 году.
Получить ленточку в Москве можно у здания МИА "Россия сегодня", в стенах которого родилась идея акции в 2005 году.
© РИА Новости . Рамиль СитдиковПерейти в фотобанк"Из идеи, которая родилась в стенах нашего агентства в 2005 году, акция переросла в масштабный флешмоб. Люди чувствуют в этой ленте некую ценностную точку опоры, которая сегодня актуальна как никогда", — рассказал генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Из идеи, которая родилась в стенах нашего агентства в 2005 году, акция переросла в масштабный флешмоб. Люди чувствуют в этой ленте некую ценностную точку опоры, которая сегодня актуальна как никогда", — рассказал генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
© РИА Новости . Александр НатрускинПерейти в фотобанкВ ходе пресс-конференции генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев передал первые Георгиевские ленточки сопредседателю Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Николаю Земцову.
В ходе пресс-конференции генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев передал первые Георгиевские ленточки сопредседателю Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Николаю Земцову.
Акция стартовала в 85 регионах России. К акции присоединятся россияне в более чем 70 странах мира.
© РИА Новости . Владимир ТрефиловВ 2016 году акция проводится силами тысяч Волонтеров Победы по всей России при координации и поддержке Роспатриотцентра и Россотрудничества при информационной поддержке МИА "Россия сегодня".
В 2016 году акция проводится силами тысяч Волонтеров Победы по всей России при координации и поддержке Роспатриотцентра и Россотрудничества при информационной поддержке МИА "Россия сегодня".
© РИА Новости . Виталий АньковПерейти в фотобанкИдея акции "Георгиевская ленточка" родилась в 2005 году в стенах Агентства (в 2005 году — РИА Новости, с 2013 года — МИА "Россия сегодня) при участии общественной организации "Студенческая община". С тех пор акция стала не только всероссийской, но и международной: с 2009 года георгиевские ленточки распространяют в зарубежных представительствах Россотрудничества по всему миру.
Идея акции "Георгиевская ленточка" родилась в 2005 году в стенах Агентства (в 2005 году — РИА Новости, с 2013 года — МИА "Россия сегодня) при участии общественной организации "Студенческая община". С тех пор акция стала не только всероссийской, но и международной: с 2009 года георгиевские ленточки распространяют в зарубежных представительствах Россотрудничества по всему миру.
© РИА Новости . Владимир ТрефиловТрадиционно акция стартует у стен МИА "Россия сегодня", и первые георгиевские ленточки начинают раздавать всем желающим на Зубовском бульваре, 4.
Традиционно акция стартует у стен МИА "Россия сегодня", и первые георгиевские ленточки начинают раздавать всем желающим на Зубовском бульваре, 4.
© РИА Новости . Владимир ТрефиловС полным перечнем точек распространения георгиевских ленточек в России и за рубежом можно ознакомиться на сайтах ria.ru/gl и 9may.ru.
С полным перечнем точек распространения георгиевских ленточек в России и за рубежом можно ознакомиться на сайтах ria.ru/gl и 9may.ru.
© РИА Новости . Владимир ТрефиловДля миллионов людей не только в России, но и за рубежом, георгиевская ленточка является символом памяти, связи поколений и воинской славы.
Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом, георгиевская ленточка является символом памяти, связи поколений и воинской славы.