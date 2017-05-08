В Алеппо раздали георгиевские ленточки

АЛЕППО (Сирия), 8 мая — РИА Новости. Русскоязычная община сирийского Алеппо провела акцию "Георгиевская ленточка" — всем желающим раздали ленточки и инструкции, объясняющие значение этого символа.
Акция прошла на одной из центральных площадей Алеппо – здесь члены общины раздали несколько десятков ленточек, передает корреспондент агентства.
"Девятое мая для нас является святым днем, праздником. До войны наша диаспора и община, конечно, отмечала этот праздник. Но во время войны не было такой возможности. Поэтому теперь, после освобождения города Алеппо от боевиков, у нас такая возможность появилась. Мы с удовольствием рады поделиться с нашими сирийскими друзьями частью нашей истории – георгиевской ленточкой", — рассказала журналистам председатель русскоязычной общины в Алеппо Наталья Троцкая.
Всероссийская акция "Георгиевская ленточка", посвященная Дню Победы", стартовала 24 апреля.
Первые георгиевские ленточки появились на улицах российских городов с началом одноименной акции.
Волонтеры раздают георгиевские ленточки на одной из улиц в Иркутске.
В 2017 году в акции принимают участие 85 регионов России и почти 90 стран мира.
По словам замглавы Россотрудничества Александра Радькова, с каждым годом акция набирает все большую популярность.
В 2017 году она впервые прошла на территории Дамасского государственного университета в Сирии.
© РИА Новости . Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкУ медицинского факультета студенты кафедры русского языка менее чем за полчаса раздали более 1,5 тысячи ленточек вместе с памятками на арабском языке, где вкратце объясняется важность символа в истории России.
У медицинского факультета студенты кафедры русского языка менее чем за полчаса раздали более 1,5 тысячи ленточек вместе с памятками на арабском языке, где вкратце объясняется важность символа в истории России.
© РИА Новости . Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкВо вторник у Белого дома в Вашингтоне около 40 активистов из организаций русскоязычной молодежи намерены раздать порядка 500 лент, сообщила второй секретарь посольства России в США Екатерина Акульчева.
Во вторник у Белого дома в Вашингтоне около 40 активистов из организаций русскоязычной молодежи намерены раздать порядка 500 лент, сообщила второй секретарь посольства России в США Екатерина Акульчева.
Затем акция по эстафете перейдет в Нью-Йорк и другие города США.
© РИА Новости . Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкЛенточки раздают в русскоязычных школах Вашингтона, Нью-Йорка, Флориды, других городов и штатов. "Дети из этих школ пойдут в обычные американские школы и будут на уроках мужества рассказывать об этом символе", - полагает Акульчева.
Ленточки раздают в русскоязычных школах Вашингтона, Нью-Йорка, Флориды, других городов и штатов. "Дети из этих школ пойдут в обычные американские школы и будут на уроках мужества рассказывать об этом символе", - полагает Акульчева.
Волонтеры раздают георгиевские ленточки возле Вечного огня в Челябинске.
К патриотической акции также присоединилось Приднестровье. На Мемориале славы в Тирасполе состоялся митинг, в котором помимо политиков приняли участие фронтовики и активисты патриотических организаций.
Волонтеры раздают георгиевские ленточки в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге.
Несмотря на политическую обстановку, приуроченные ко Дню Победы акции пройдут на Украине и в Прибалтике, сообщили в российском МИД.
Впервые акция "Георгиевская ленточка" прошла в 2005 году, с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией.
Для миллионов людей в России и за ее пределами черно-оранжевая ленточка является символом памяти, связи поколений и воинской славы.
Организаторы акции вместе с георгиевскими ленточками раздали также листовки на арабском языке, объясняющие, что означает этот символ и как его можно носить. Прохожие – и молодежь, и люди старшего поколения – с удовольствием брали ленточки и повязывали на одежду и запястье рук.
"Я каждый год по телевизору смотрю Парад Победы в Москве на Красной площади. Это завораживает. Мы гордимся мощью российской армии, которая сейчас помогает нам противостоять терроризму, современному фашизму", — рассказал один из прохожих, Наим Куса.
Еще одна участница, Зейна Беляль, пояснила журналистам: "Я знаю, что для наших русских друзей это великий праздник, День Победы над фашизмом, над злом. Россия всегда была защитником и помощником угнетенным народам. И сейчас Россия защищает нас, когда остальные страны объединились против нас".
Подобная акция прошла в Алеппо впервые. Вечером в понедельник 8 мая организаторы надеются раздать еще несколько сотен ленточек в городском университете. Ранее она уже была проведена в Дамаске и Латакии. А в русскоязычной общине надеются, что акция станет традиционной.
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