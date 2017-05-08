В Алеппо раздали георгиевские ленточки

АЛЕППО (Сирия), 8 мая — РИА Новости. Русскоязычная община сирийского Алеппо провела акцию "Георгиевская ленточка" — всем желающим раздали ленточки и инструкции, объясняющие значение этого символа.

Акция прошла на одной из центральных площадей Алеппо – здесь члены общины раздали несколько десятков ленточек, передает корреспондент агентства.

"Девятое мая для нас является святым днем, праздником. До войны наша диаспора и община, конечно, отмечала этот праздник. Но во время войны не было такой возможности. Поэтому теперь, после освобождения города Алеппо от боевиков, у нас такая возможность появилась. Мы с удовольствием рады поделиться с нашими сирийскими друзьями частью нашей истории – георгиевской ленточкой", — рассказала журналистам председатель русскоязычной общины в Алеппо Наталья Троцкая.

Организаторы акции вместе с георгиевскими ленточками раздали также листовки на арабском языке, объясняющие, что означает этот символ и как его можно носить. Прохожие – и молодежь, и люди старшего поколения – с удовольствием брали ленточки и повязывали на одежду и запястье рук.

"Я каждый год по телевизору смотрю Парад Победы в Москве на Красной площади. Это завораживает. Мы гордимся мощью российской армии, которая сейчас помогает нам противостоять терроризму, современному фашизму", — рассказал один из прохожих, Наим Куса.

Еще одна участница, Зейна Беляль, пояснила журналистам: "Я знаю, что для наших русских друзей это великий праздник, День Победы над фашизмом, над злом. Россия всегда была защитником и помощником угнетенным народам. И сейчас Россия защищает нас, когда остальные страны объединились против нас".

Подобная акция прошла в Алеппо впервые. Вечером в понедельник 8 мая организаторы надеются раздать еще несколько сотен ленточек в городском университете. Ранее она уже была проведена в Дамаске и Латакии. А в русскоязычной общине надеются, что акция станет традиционной.

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