В университете Латакии раздали георгиевские ленточки

ДАМАСК, 7 мая – РИА Новости. Пятьсот георгиевских ленточек раздали офицеры российского Центра по примирению враждующих сторон в университете "Тишрин" в сирийской Латакии, сообщили РИА Новости в Высшем институте иностранных языков при университете "Тишрин".

Акция прошла в воскресенье утром на входе в гуманитарный факультет университета. Его украсили российскими и сирийскими флагами, а также портретами президентов России и Сирии. Офицеры раздали студентам около 500 георгиевских ленточек.

"Мы знаем, что эта ленточка – это символ победы, которую одержал русский народ в страшной войне с фашизмом. Сегодня Сирия и Россия вместе воюют с современным фашизмом наших дней – террористами ИГ*. Россия очень помогает нам в этой борьбе, поэтому мы тоже надеемся на скорую победу", — пояснил один из студентов, взявших ленточку.

Многие студенты "Тишрина" учат русский язык, кто-то просто испытывает симпатию, благодарность и уважение к России, поэтому акция дала для них возможность почувствовать себя частью важного для России праздника, пояснили на кафедре. Преподаватели и сотрудники университета также с большим удовольствием брали ленточки и повязывали их на руки, одежду и сумки.

Акция "Георгиевская ленточка" посвящена празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Идея акции возникла в 2005 году в агентстве РИА Новости, которое сейчас входит в МИА "Россия сегодня". Тогда же прошла первая акция, и с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией. Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом георгиевская ленточка — символ памяти, связи поколений и воинской славы. В 2017 году акция пройдет более чем в 90 странах мира. Старт акции ежегодно дает МИА "Россия сегодня", в этом году раздача ленточек началась 24 апреля.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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