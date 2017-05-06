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Георгиевская ленточка

В Токио в российском посольстве впервые прошла акция "Бессмертный полк"

Сюжет:
Акция "Георгиевская ленточка - 2017" (19)
11:3506.05.2017
0781
© РИА Новости . Сергей ЖерновПерейти в фотобанкАкция Бессмертный полк в зарубежных странах. Архивное фотоАкция Бессмертный полк в зарубежных странах. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Жернов
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ТОКИО, 6 мая — РИА Новости, Иван Захарченко. Общественная акция "Бессмертный полк" состоялась в субботу на территории российского посольства в Токио, в шествии приняли участие около 50 соотечественников в Японии, дипломаты и сотрудники дипмиссий РФ и Белоруссии.

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Школьники во время шествия несли фотографии своих предков, участвовавших в Великой Отечественной войне. После шествия состоялся просмотр фильма "Они сражались за Родину". Участникам акции традиционно раздали георгиевские ленточки.

"Мы впервые собрались в посольстве с нашим коллективом и нашими гражданами, проживающими в Японии, чтобы вспомнить великих предков, которые завоевали свободу и отстояли независимость Родины", — сообщил РИА Новости посол РФ в Японии Евгений Афанасьев. По его словам, "все пришли по зову души".

"У меня отец сражался на фронте, закончил войну в Берлине в звании капитана, у моей супруги оба родителя сражались на фронте, дошли до Будапешта и поженились", — отметил российский посол. По его словам, "важно помнить об этих людях и знать, что их подвиг никогда не будет забыт". "Но и им важно, может, они видят нас", — добавил он.

Участники акции Бессмертный полк во время шествия по улицам Владивостока. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Аньков
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"Бессмертный полк" стал народной традицией, заявили организаторы
Посол Белоруссии в Японии Руслан Есин, принявший участие в акции в посольстве РФ в Токио, заявил РИА Новости, что в Белоруссии также чтят память всех погибших в Великой Отечественной войне. "Как и в те годы, белорусы и сегодня вместе с россиянами, вместе с другими народами, которые боролись против фашизма. Мне очень приятно принять участие в такой трогательной и важной акции", — сказал белорусский посол.

"Я убежден в том, что сегодня тот день, который запомнится мне лично — я только начал дипломатическую миссию в Токио, а также молодым людям, которые вместе с нами принимают участие в этой акции", — добавил Есин.

Бессмертный полк
© РИА Новости, Инфографика
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Бессмертный полк

Акция была организована при участии Делового совета соотечественников в Японии. Член этого совета, региональный координатор акции "Бессмертный полк" в Японии Татьяна Романова сообщила РИА Новости, что она обратилась за помощью в проведении акции к посольству и Россотрудничеству, и инициатива была поддержана. "Нужно помнить о прошлом. Ветераны исчезают, и у нас скоро останутся только фотографии, поэтому для нас важно проводить такие мероприятия", — сказала Романова.

Впервые акция "Бессмертный полк" состоялась в Томске. С каждым годом география "Бессмертного полка" расширяется, включая все новые города и страны. В этом году акция впервые проходит также в Боснии и Герцеговине, шествие в первый раз проведут также отдельные города США и стран Европы.

Места, где можно получить георгиевскую ленточку за рубежом
© РИА Новости, Инфографика
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Места, где можно получить георгиевскую ленточку за рубежом
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Георгиевская ленточка
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