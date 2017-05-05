Оркестр Росгвардии выступит на Кипре в День Победы

АФИНЫ, 5 мая — РИА Новости, Геннадий Мельник. Чествование ветеранов войны, концерты оркестра национальной гвардии России, акции "Георгиевская ленточка" и "Бессмертный полк" пройдут на Кипре по случаю Дня Победы, сообщила РИА Новости руководитель Российского центра науки и культуры (РНЦК) в Республике Кипр Алина Радченко.

Акция "Георгиевская ленточка" проходит на Кипре с 25 апреля, каждый желающий может получить георгиевскую ленточку — символ Победы в РНЦК в Никосии, в "Русском доме", редакции газеты "Вестник Кипра" и на радиостанции Russian Wave в Лимассоле, в Русском православном образовательном центре в Ларнаке, а в Пафосе ленточку раздают в русских магазинах города.

Основные праздничные мероприятия начинаются в пятницу, они пройдут в крупнейших городах Кипра — Никосии, Лимасоле, Ларнаке и Пафосе. Организаторами выступают посольство России в Республике Кипр, Российский центр науки и культуры, мэрии Лимасола, Ларнаки и Пафоса, русский православный приход Святителя Николая Чудотворца, Тамасская и Оринисская митрополия Кипрской Православной Церкви, Общество дружбы "Кипр-Россия" и Координационный совет российских соотечественников на Кипре.

"Мы приглашаем на праздничные мероприятиях не только российских соотечественников, но представителей всех стран и народов, проживающих на Кипре. Предстоящие праздничные события носят по-настоящему всенародный характер, так как значительный вклад в их подготовку и организацию внесли сообщества российских соотечественников, кипрские общественные организации, простые активисты", — сказала Радченко.

"В этом году на Кипр приедет один из лучших военных музыкальных художественно-творческих коллективов России и Европы — Образцово-показательный оркестр войск Национальной гвардии России. Музыканты оркестра Росгвардии, созданного в 1973 году, неоднократно участвовали в парадах Победы, которые в священный день 9 мая традиционно проходят на Красной площади в Москве. В этом году оркестр специально приедет на Кипр, чтобы создать здесь ту торжественную и величественную атмосферу, которая царит в День Победы в городах России и других стран бывшего Советского Союза", — рассказала руководитель РЦНК.

Оркестр даст два концерта 7 мая — в 12.00 в Никосии на открытой сцене перед храмом Святого Апостола Андрея и Всех Святых, в земле Русской просиявших в Эпископио, а в 18.00 — в Пафосе на открытой сцене на площади 28 октября у мэрии Пафоса. В День Победы, 9 мая, оркестр выступит в 16.00 в Ларнаке на открытой сцене у фонтана на набережной Финикудес, а в 20.00 — в Лимасоле на открытой сцене на набережной Молос.

По словам Радченко, 8 мая в Российском центре науки и культуры состоится торжественный вечер, приуроченный к празднованию Дня Победы.

"В программе торжественного вечера — праздничный концерт и прием с участием известных политических и общественных деятелей Кипра. Состоится и церемония чествования проживающих на Кипре ветеранов Второй мировой войны. Специально для награждения ветеранов на Кипр из Москвы доставлены памятные медали", — сообщила Радченко.

В концертной программе — выступления артистов Фонда Бориса Христова: оперные исполнители представят лучшие русские оперные арии, романсы и песни военных лет в сопровождении маэстро классической музыки Алекса Зографова.

В День Победы в Лимасоле, Ларнаке и Пафосе будет организована большая программа праздничных мероприятий на открытом воздухе.

"Запланированы шествие "Бессмертного полка", участие в котором могли бы принять и киприоты, минута молчания в память о жертвах Второй мировой войны, раздача георгиевских ленточек, большой праздничный концерт кипрских и российских исполнителей, фейерверк, полевая кухня, кинопоказы военных фильмов — "В бой идут одни старики", "Добровольцы", "Офицеры", "А зори здесь тихие", а также множество других культурно-познавательных и развлекательных мероприятий", — рассказала Радченко.

Она пояснила, что в столице Кипра Никосии проживает не так много российских соотечественников, поэтому здесь решили не проводить "Бессмертный полк".

"Мы решили сконцентрировать усилия там, где живут наши соотечественники, таких местах, как Ларнака, Пафос, Лимасол. Но и Никосию мы вниманием не обходим. 5 мая будет праздничный прием в посольстве, 8 мая — в РЦНК, 7 мая пройдет концерт Росгвардии. Никосия достойно встретит праздник", — сказала Радченко.

По ее словам, ожидается, что в акции "Бессмертный полк" примут участие тысячи людей. "Очень большой интерес и к "Бессмертному полку", и к акции "Георгиевская ленточка", — отметила руководитель РЦНК.

Акция "Георгиевская ленточка" посвящена празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Идея акции возникла в 2005 году в агентстве РИА Новости, которое сейчас входит в МИА "Россия сегодня". Тогда же прошла первая акция, и с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией. Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом георгиевская ленточка — символ памяти, связи поколений и воинской славы. В 2017 году акция пройдет более чем в 90 странах мира. Старт акции ежегодно дает МИА "Россия сегодня", в этом году раздача ленточек началась 24 апреля.