В Египте под песни военных лет стартовала акция "Георгиевская ленточка"

КАИР, 4 мая — РИА Новости. Акция "Георгиевская ленточка" стартовала в среду вечером в Египте с концерта каирской группы, исполнившей песни военных лет на русском языке.

Мероприятие прошло под открытым небом на территории российского центра науки и культуры в египетской столице. До начала концерта гости, а это российские соотечественники, аккредитованные в Каире дипломаты зарубежных государств, выпускники российских и советских вузов, ознакомились с фотовыставкой, посвященной Великой Отечественной войне. С первыми аккордами известных песен военных лет посетители поспешили на устроенный здесь же во дворе центра концерт. На удивление его зрителей исполнителями композиций были граждане Египта, с прикрепленными на их грудях георгиевскими ленточками. Чтобы послушать песню "День Победы" и "Катюша" на свои балконы вышли даже люди из близлежащих домов.

"Этот концерт очень удивил местную общественность, которая пришла на это мероприятие, поскольку такого рода акция в Каире проходит впервые, когда под открытым небом известный египетский музыкальный коллектив исполняет песни военных лет на русском языке", — рассказал РИА Новости руководитель представительства Россотрудничества в Египте Алексей Теванян.

Это уже не первое событие в череде мероприятий, посвященных надвигающемуся празднику Дня Победы. Несколько дней назад в доме кино Египта представители Россотрудничества устроили показ советской киноленты "А зори здесь тихие" с арабскими субтитрами. На мероприятии присутствовали местные кинокритики и режиссеры.

Акция "Георгиевская ленточка" пройдет и в других городах Египта, с компактным проживанием российских соотечественников: Александрии, Хургаде и Шарм-эш-Шейхе.