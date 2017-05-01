В Нью-Йорке раздали более тысячи георгиевских ленточек

НЬЮ-ЙОРК (США), 1 мая — РИА Новости, Ольга Денисова. Более 1 тысячи георгиевских ленточек раздали на Таймс-сквер в Нью-Йорке накануне 72-й годовщины Победы. Всего к этой дате в городах США раздадут около 15 тысяч ленточек.
В Нью-Йорке акция прошла уже шестой раз. В воскресенье на Таймс-сквер — уже традиционном месте распространения ленточек, звучали американские и советские песни военных лет. Вместе с лентами жителям Нью-Йорка и туристам раздавали брошюры на английском об истории этого символа и участии Советского союза в борьбе с нацистской Германией.
Стивен, бабушка которого по одной линии приехала в Америку из России, а прадеды по другой — из Киева и Одессы, приколол георгиевскую ленточку впервые.
"Мы должны знать об этой акции", — поделился он.
"Русские люди своими телами заслоняли танки и остановили нацистский режим. Россия, Великобритания, Америка, Австралия противостояли большому злу. И поэтому вы — девушка из России, и я — американский еврей, можем сегодня здесь стоять и отмечать столь важный день победы", — говорит Стивен.
Раздача георгиевских лент в США в 2017 году стартовала у Белого дома в Вашингтоне 25 апреля — в день исторической встречи на Эльбе. "Всего около 40 городов США принимают участие в акции. Ее проводят представители русскоязычной диаспоры", — рассказал РИА Новости представитель Координационного совета организаций российских соотечественников в США Игорь Кочан. Среди прочих в акции участвуют Вашингтон, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Чикаго, Сиэтл, Орландо, Санкт-Петербург, Майами, Денвер, Детройт, Филадельфия, Бостон.
"Мы рассказываем американцам об этой войне, об участии в ней Америки и Советского союза. Сегодня кажется особенно важным, что мы вместе сражались и побеждались", — говорит Кочан.
Шестого мая символ важной для России патриотической акции вновь появится в Нью-Йорке. В этот день состоится марш "Бессмертного полка", и город облетит самолет с 30-метровой георгиевской лентой.
Всероссийская акция "Георгиевская ленточка", объединяющая миллионы людей во многих странах мира, стартовала 24 апреля.
© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкВ Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" прошла пресс-конференция, посвященная патриотической акции. В ней приняли участие генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, замглавы Россотрудничества Александр Радьков, руководитель движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.
В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" прошла пресс-конференция, посвященная патриотической акции. В ней приняли участие генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, замглавы Россотрудничества Александр Радьков, руководитель движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.
© РИА Новости . Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отметил, что "Георгиевская ленточка" уже стала символом связи поколений и памяти. "Хочется, чтобы она стала еще и "прививкой" от повторения войн", - сказал он.
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отметил, что "Георгиевская ленточка" уже стала символом связи поколений и памяти. "Хочется, чтобы она стала еще и "прививкой" от повторения войн", - сказал он.
В 2017 году в акции "Георгиевская ленточка" примут участие почти 90 стран мира.
По словам замглавы Россотрудничества Александра Радькова, с каждым годом акция становится все более масштабной и популярной.
За рубежом большую часть ленточек планируется раздать в странах СНГ. Повышенный интерес к акции проявляют в Молдавии, Белоруссии, Армении, Таджикистане, Киргизии, Узбекистане и Туркмении.
В Европе наиболее масштабно акция будет проходить в Сербии, Болгарии, Германии, Италии, Словакии и Греции.
© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкВ США георгиевские ленточки раздадут в Вашингтоне и Нью-Йорке. В Латинской Америке - в Аргентине, Бразилии, Никарагуа и на Кубе. "В этом году впервые акция "Георгиевская ленточка" пройдет в представительствах Россотрудничества в Афганистане, Македонии и Черногории", — отметил Радьков.
В США георгиевские ленточки раздадут в Вашингтоне и Нью-Йорке. В Латинской Америке - в Аргентине, Бразилии, Никарагуа и на Кубе. "В этом году впервые акция "Георгиевская ленточка" пройдет в представительствах Россотрудничества в Афганистане, Македонии и Черногории", — отметил Радьков.
© РИА Новости . Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкОсобенностью акции этого года станет опрос об истории георгиевской ленточки, который будут проводить волонтеры, прежде чем выдать ее желающим, сообщила руководитель движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.
Особенностью акции этого года станет опрос об истории георгиевской ленточки, который будут проводить волонтеры, прежде чем выдать ее желающим, сообщила руководитель движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.
© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкОна пояснила, что, если человек не может ответить на заданные вопросы, то вместе с георгиевской ленточкой ему выдадут листовку, где с одной стороны описана история ее появления, а с другой — памятка о том, как правильно ее носить.
Она пояснила, что, если человек не может ответить на заданные вопросы, то вместе с георгиевской ленточкой ему выдадут листовку, где с одной стороны описана история ее появления, а с другой — памятка о том, как правильно ее носить.
Организаторы ожидают, что в 2017 году в акции примут участие 85 регионов России и 70 стран мира.
© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкПервая акция "Георгиевская ленточка" прошла в 2005 году. С тех пор накануне Дня Победы люди прикрепляют к своей одежде и автомобилям черно-оранжевые ленточки, ставшие символом памяти о Победе в Великой Отечественной войне.
Первая акция "Георгиевская ленточка" прошла в 2005 году. С тех пор накануне Дня Победы люди прикрепляют к своей одежде и автомобилям черно-оранжевые ленточки, ставшие символом памяти о Победе в Великой Отечественной войне.