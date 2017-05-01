В Нью-Йорке раздали более тысячи георгиевских ленточек

НЬЮ-ЙОРК (США), 1 мая — РИА Новости, Ольга Денисова. Более 1 тысячи георгиевских ленточек раздали на Таймс-сквер в Нью-Йорке накануне 72-й годовщины Победы. Всего к этой дате в городах США раздадут около 15 тысяч ленточек.

В Нью-Йорке акция прошла уже шестой раз. В воскресенье на Таймс-сквер — уже традиционном месте распространения ленточек, звучали американские и советские песни военных лет. Вместе с лентами жителям Нью-Йорка и туристам раздавали брошюры на английском об истории этого символа и участии Советского союза в борьбе с нацистской Германией.

Стивен, бабушка которого по одной линии приехала в Америку из России, а прадеды по другой — из Киева и Одессы, приколол георгиевскую ленточку впервые.

"Мы должны знать об этой акции", — поделился он.

"Русские люди своими телами заслоняли танки и остановили нацистский режим. Россия, Великобритания, Америка, Австралия противостояли большому злу. И поэтому вы — девушка из России, и я — американский еврей, можем сегодня здесь стоять и отмечать столь важный день победы", — говорит Стивен.

Раздача георгиевских лент в США в 2017 году стартовала у Белого дома в Вашингтоне 25 апреля — в день исторической встречи на Эльбе. "Всего около 40 городов США принимают участие в акции. Ее проводят представители русскоязычной диаспоры", — рассказал РИА Новости представитель Координационного совета организаций российских соотечественников в США Игорь Кочан. Среди прочих в акции участвуют Вашингтон, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Чикаго, Сиэтл, Орландо, Санкт-Петербург, Майами, Денвер, Детройт, Филадельфия, Бостон.

"Мы рассказываем американцам об этой войне, об участии в ней Америки и Советского союза. Сегодня кажется особенно важным, что мы вместе сражались и побеждались", — говорит Кочан.

Шестого мая символ важной для России патриотической акции вновь появится в Нью-Йорке. В этот день состоится марш "Бессмертного полка", и город облетит самолет с 30-метровой георгиевской лентой.