В Сирии впервые стартовала акция "Георгиевская ленточка"

Сирийские студенты во время акции Георгиевская ленточка на территории Дамасского государственного университета

Сирийские студенты во время акции Георгиевская ленточка на территории Дамасского государственного университета

ДАМАСК, 26 апр — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Патриотическая акция "Георгиевская ленточка" впервые стартовала на территории Дамасского государственного университета в столице Сирии, передает корреспондент РИА Новости.

Мероприятие организовано бюро МИА "Россия сегодня" в Дамаске совместно с Центром по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) и Союзом студентов Сирии.

"Сегодня особенно приятно проводить это мероприятие в стенах университета Дамаска… Сегодня мы эти ленточки распространяем среди студентов. И отсюда акция стартует по всей территории Сирии",- сказал генерал-майор Геннадий Рыжов, начальник отдела "Дамаск" центра по примирению в Сирии.

У медицинского факультета студенты кафедры русского языка менее чем за полчаса раздали более 1,5 тысячи ленточек вместе с памятками на арабском языке, где вкратце объясняется важность символа в истории России и ее народа. "Для нас важен символ победы, и мы его знаем и чтим. Как у вас есть символ победы над фашизмом, мы хотим, чтобы у нас появился символ и праздник победы над терроризмом… С помощью России мы победим",- отметил руководитель кафедры русского языка Дамасского университета Мамдух Абу-аль-Лувей.

Акцию "Георгиевская ленточка" планируется провести в ближайшие дни за пределами сирийской столицы — в городах Алеппо и Латакия. "Наши дружеские отношения имеют большую историю. Вы наверняка сами видите отношение сирийского народа к русским, когда идете по улицам Дамаска. Поэтому интерес высок, и вы видели, какая была сильная поддержка и соучастие наших студентов в акции. И любовь к России, и интерес к ее истории лишь возросли после того, как Россия начала помогать Сирии в борьбе с терроризмом",- рассказал РИА Новости Мохаммад Уджейль — член административного бюро студенческого союза Сирии.

Акция "Георгиевская ленточка" посвящена празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Идея акции "Георгиевская ленточка" родилась в 2005 году в стенах Агентства (в 2005 году — РИА Новости, с 2013 года — МИА "Россия сегодня) при участии общественной организации "Студенческая община". Тогда же прошла первая акция, и с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией. Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом георгиевская ленточка — символ памяти, связи поколений и воинской славы. В 2017 году акция пройдет более чем в 90 странах мира. Старт акции ежегодно дает МИА "Россия сегодня", в этом году раздача ленточек началась 24 апреля. Акция стала не только всероссийской, но и международной.