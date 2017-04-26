В Сирии впервые стартовала акция "Георгиевская ленточка"
ДАМАСК, 26 апр — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Патриотическая акция "Георгиевская ленточка" впервые стартовала на территории Дамасского государственного университета в столице Сирии, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие организовано бюро МИА "Россия сегодня" в Дамаске совместно с Центром по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) и Союзом студентов Сирии.
"Сегодня особенно приятно проводить это мероприятие в стенах университета Дамаска… Сегодня мы эти ленточки распространяем среди студентов. И отсюда акция стартует по всей территории Сирии",- сказал генерал-майор Геннадий Рыжов, начальник отдела "Дамаск" центра по примирению в Сирии.
Студенты с портретом президента Сирии Башара Асада во время акции "Георгиевская ленточка" на территории Дамасского государственного университета
У медицинского факультета студенты кафедры русского языка менее чем за полчаса раздали более 1,5 тысячи ленточек вместе с памятками на арабском языке, где вкратце объясняется важность символа в истории России и ее народа. "Для нас важен символ победы, и мы его знаем и чтим. Как у вас есть символ победы над фашизмом, мы хотим, чтобы у нас появился символ и праздник победы над терроризмом… С помощью России мы победим",- отметил руководитель кафедры русского языка Дамасского университета Мамдух Абу-аль-Лувей.
Акцию "Георгиевская ленточка" планируется провести в ближайшие дни за пределами сирийской столицы — в городах Алеппо и Латакия. "Наши дружеские отношения имеют большую историю. Вы наверняка сами видите отношение сирийского народа к русским, когда идете по улицам Дамаска. Поэтому интерес высок, и вы видели, какая была сильная поддержка и соучастие наших студентов в акции. И любовь к России, и интерес к ее истории лишь возросли после того, как Россия начала помогать Сирии в борьбе с терроризмом",- рассказал РИА Новости Мохаммад Уджейль — член административного бюро студенческого союза Сирии.
Всероссийская акция "Георгиевская ленточка", объединяющая миллионы людей во многих странах мира, стартовала 24 апреля.
© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкВ Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" прошла пресс-конференция, посвященная патриотической акции. В ней приняли участие генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, замглавы Россотрудничества Александр Радьков, руководитель движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.
В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" прошла пресс-конференция, посвященная патриотической акции. В ней приняли участие генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, замглавы Россотрудничества Александр Радьков, руководитель движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.
© РИА Новости . Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отметил, что "Георгиевская ленточка" уже стала символом связи поколений и памяти. "Хочется, чтобы она стала еще и "прививкой" от повторения войн", - сказал он.
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отметил, что "Георгиевская ленточка" уже стала символом связи поколений и памяти. "Хочется, чтобы она стала еще и "прививкой" от повторения войн", - сказал он.
В 2017 году в акции "Георгиевская ленточка" примут участие почти 90 стран мира.
По словам замглавы Россотрудничества Александра Радькова, с каждым годом акция становится все более масштабной и популярной.
За рубежом большую часть ленточек планируется раздать в странах СНГ. Повышенный интерес к акции проявляют в Молдавии, Белоруссии, Армении, Таджикистане, Киргизии, Узбекистане и Туркмении.
В Европе наиболее масштабно акция будет проходить в Сербии, Болгарии, Германии, Италии, Словакии и Греции.
© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкВ США георгиевские ленточки раздадут в Вашингтоне и Нью-Йорке. В Латинской Америке - в Аргентине, Бразилии, Никарагуа и на Кубе. "В этом году впервые акция "Георгиевская ленточка" пройдет в представительствах Россотрудничества в Афганистане, Македонии и Черногории", — отметил Радьков.
В США георгиевские ленточки раздадут в Вашингтоне и Нью-Йорке. В Латинской Америке - в Аргентине, Бразилии, Никарагуа и на Кубе. "В этом году впервые акция "Георгиевская ленточка" пройдет в представительствах Россотрудничества в Афганистане, Македонии и Черногории", — отметил Радьков.
© РИА Новости . Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкОсобенностью акции этого года станет опрос об истории георгиевской ленточки, который будут проводить волонтеры, прежде чем выдать ее желающим, сообщила руководитель движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.
Особенностью акции этого года станет опрос об истории георгиевской ленточки, который будут проводить волонтеры, прежде чем выдать ее желающим, сообщила руководитель движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.
© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкОна пояснила, что, если человек не может ответить на заданные вопросы, то вместе с георгиевской ленточкой ему выдадут листовку, где с одной стороны описана история ее появления, а с другой — памятка о том, как правильно ее носить.
Она пояснила, что, если человек не может ответить на заданные вопросы, то вместе с георгиевской ленточкой ему выдадут листовку, где с одной стороны описана история ее появления, а с другой — памятка о том, как правильно ее носить.
Организаторы ожидают, что в 2017 году в акции примут участие 85 регионов России и 70 стран мира.
© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкПервая акция "Георгиевская ленточка" прошла в 2005 году. С тех пор накануне Дня Победы люди прикрепляют к своей одежде и автомобилям черно-оранжевые ленточки, ставшие символом памяти о Победе в Великой Отечественной войне.
Первая акция "Георгиевская ленточка" прошла в 2005 году. С тех пор накануне Дня Победы люди прикрепляют к своей одежде и автомобилям черно-оранжевые ленточки, ставшие символом памяти о Победе в Великой Отечественной войне.
Акция "Георгиевская ленточка" посвящена празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Идея акции "Георгиевская ленточка" родилась в 2005 году в стенах Агентства (в 2005 году — РИА Новости, с 2013 года — МИА "Россия сегодня) при участии общественной организации "Студенческая община". Тогда же прошла первая акция, и с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией. Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом георгиевская ленточка — символ памяти, связи поколений и воинской славы. В 2017 году акция пройдет более чем в 90 странах мира. Старт акции ежегодно дает МИА "Россия сегодня", в этом году раздача ленточек началась 24 апреля. Акция стала не только всероссийской, но и международной.