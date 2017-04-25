Приднестровье присоединилось к патриотической акции "Георгиевская ленточка"

ТИРАСПОЛЬ, 25 апр — РИА Новости, Владимир Сандуца. Патриотическая акция "Георгиевская ленточка", посвященная 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, стартовала во вторник в непризнанной Приднестровской Молдавской республике.
На Мемориале славы в Тирасполе состоялся митинг, на который прибыли спикер парламента ПМР Александр Щерба, депутаты Верховного совета, фронтовики и активисты патриотических организаций.
"То, что мы начинаем памятные мероприятия сегодня, – это надо не павшим, это надо живым. Эта знаменитая фраза для нас очень многое означает", — сказал Щерба.
По его словам, в настоящее время идет идеологическая гибридная война, главной целью которой является забвение истории. "Мы должны сегодня выступить в роли форпоста русского мира, как соотечественники великой России призвать всех помнить и чтить свою историю", – подчеркнул спикер.
Участники митинга почтили минутой молчания память не вернувшихся с фронтов войны и возложили цветы на могилы советских солдат, павших при освобождении края. Активисты молодежных организаций начали раздавать георгиевские ленточки всем, кто пришел на Мемориал славы, а также горожанам и гостям. В среду ленточки начнут раздавать во всех городах и районах Приднестровья.
Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом георгиевская ленточка является символом памяти, связи поколений и воинской славы. Первая акция "Георгиевская ленточка" прошла в 2005 году, с тех пор повязывать черно-оранжевую ленточку накануне 9 мая стало традицией. В 2017 году акция пройдет в более чем 90 странах.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Всероссийская акция "Георгиевская ленточка", объединяющая миллионы людей во многих странах мира, стартовала 24 апреля.
© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкВ Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" прошла пресс-конференция, посвященная патриотической акции. В ней приняли участие генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, замглавы Россотрудничества Александр Радьков, руководитель движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.
В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" прошла пресс-конференция, посвященная патриотической акции. В ней приняли участие генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, замглавы Россотрудничества Александр Радьков, руководитель движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.
© РИА Новости . Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отметил, что "Георгиевская ленточка" уже стала символом связи поколений и памяти. "Хочется, чтобы она стала еще и "прививкой" от повторения войн", - сказал он.
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отметил, что "Георгиевская ленточка" уже стала символом связи поколений и памяти. "Хочется, чтобы она стала еще и "прививкой" от повторения войн", - сказал он.
В 2017 году в акции "Георгиевская ленточка" примут участие почти 90 стран мира.
По словам замглавы Россотрудничества Александра Радькова, с каждым годом акция становится все более масштабной и популярной.
За рубежом большую часть ленточек планируется раздать в странах СНГ. Повышенный интерес к акции проявляют в Молдавии, Белоруссии, Армении, Таджикистане, Киргизии, Узбекистане и Туркмении.
В Европе наиболее масштабно акция будет проходить в Сербии, Болгарии, Германии, Италии, Словакии и Греции.
© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкВ США георгиевские ленточки раздадут в Вашингтоне и Нью-Йорке. В Латинской Америке - в Аргентине, Бразилии, Никарагуа и на Кубе. "В этом году впервые акция "Георгиевская ленточка" пройдет в представительствах Россотрудничества в Афганистане, Македонии и Черногории", — отметил Радьков.
В США георгиевские ленточки раздадут в Вашингтоне и Нью-Йорке. В Латинской Америке - в Аргентине, Бразилии, Никарагуа и на Кубе. "В этом году впервые акция "Георгиевская ленточка" пройдет в представительствах Россотрудничества в Афганистане, Македонии и Черногории", — отметил Радьков.
© РИА Новости . Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкОсобенностью акции этого года станет опрос об истории георгиевской ленточки, который будут проводить волонтеры, прежде чем выдать ее желающим, сообщила руководитель движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.
Особенностью акции этого года станет опрос об истории георгиевской ленточки, который будут проводить волонтеры, прежде чем выдать ее желающим, сообщила руководитель движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.
© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкОна пояснила, что, если человек не может ответить на заданные вопросы, то вместе с георгиевской ленточкой ему выдадут листовку, где с одной стороны описана история ее появления, а с другой — памятка о том, как правильно ее носить.
Она пояснила, что, если человек не может ответить на заданные вопросы, то вместе с георгиевской ленточкой ему выдадут листовку, где с одной стороны описана история ее появления, а с другой — памятка о том, как правильно ее носить.
Организаторы ожидают, что в 2017 году в акции примут участие 85 регионов России и 70 стран мира.
© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкПервая акция "Георгиевская ленточка" прошла в 2005 году. С тех пор накануне Дня Победы люди прикрепляют к своей одежде и автомобилям черно-оранжевые ленточки, ставшие символом памяти о Победе в Великой Отечественной войне.
Первая акция "Георгиевская ленточка" прошла в 2005 году. С тех пор накануне Дня Победы люди прикрепляют к своей одежде и автомобилям черно-оранжевые ленточки, ставшие символом памяти о Победе в Великой Отечественной войне.