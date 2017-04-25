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Георгиевская ленточка

Приднестровье присоединилось к патриотической акции "Георгиевская ленточка"

Сюжет:
Акция "Георгиевская ленточка - 2017" (11)
20:5525.04.2017
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© РИА Новости . Максим БогодвидПерейти в фотобанкАкция Георгиевская ленточка. Архивное фотоАкция Георгиевская ленточка. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
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ТИРАСПОЛЬ, 25 апр — РИА Новости, Владимир Сандуца. Патриотическая акция "Георгиевская ленточка", посвященная 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, стартовала во вторник в непризнанной Приднестровской Молдавской республике.

Акция Георгиевская ленточка. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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В акции "Георгиевская ленточка" примут участие почти 90 стран

На Мемориале славы в Тирасполе состоялся митинг, на который прибыли спикер парламента ПМР Александр Щерба, депутаты Верховного совета, фронтовики и активисты патриотических организаций.

"То, что мы начинаем памятные мероприятия сегодня, – это надо не павшим, это надо живым. Эта знаменитая фраза для нас очень многое означает", — сказал Щерба.

По его словам, в настоящее время идет идеологическая гибридная война, главной целью которой является забвение истории. "Мы должны сегодня выступить в роли форпоста русского мира, как соотечественники великой России призвать всех помнить и чтить свою историю", – подчеркнул спикер.

Места, где можно получить георгиевскую ленточку за рубежом
© РИА Новости, Инфографика
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Места, где можно получить георгиевскую ленточку за рубежом

Участники митинга почтили минутой молчания память не вернувшихся с фронтов войны и возложили цветы на могилы советских солдат, павших при освобождении края. Активисты молодежных организаций начали раздавать георгиевские ленточки всем, кто пришел на Мемориал славы, а также горожанам и гостям. В среду ленточки начнут раздавать во всех городах и районах Приднестровья.

Здание МИА Россия сегодня. Архивное фото
© РИА Новости . Антон Денисов
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В "России сегодня" дан старт "Георгиевской ленточке"
Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом георгиевская ленточка является символом памяти, связи поколений и воинской славы. Первая акция "Георгиевская ленточка" прошла в 2005 году, с тех пор повязывать черно-оранжевую ленточку накануне 9 мая стало традицией. В 2017 году акция пройдет в более чем 90 странах.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

Старт ежегодной всероссийской акции "Георгиевская ленточка"
© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкВсероссийская акция "Георгиевская ленточка", объединяющая миллионы людей во многих странах мира, стартовала 24 апреля.Волонтер раздает георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках стартовавшей ежегодной акции Георгиевская ленточка
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Всероссийская акция "Георгиевская ленточка", объединяющая миллионы людей во многих странах мира, стартовала 24 апреля.
© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкВ Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" прошла пресс-конференция, посвященная патриотической акции. В ней приняли участие генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, замглавы Россотрудничества Александр Радьков, руководитель движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.Волонтеры раздают георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках стартовавшей ежегодной акции Георгиевская ленточка
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" прошла пресс-конференция, посвященная патриотической акции. В ней приняли участие генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, замглавы Россотрудничества Александр Радьков, руководитель движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.
© РИА Новости . Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отметил, что "Георгиевская ленточка" уже стала символом связи поколений и памяти. "Хочется, чтобы она стала еще и "прививкой" от повторения войн", - сказал он.Пресс-конференция, приуроченная к старту акции Георгиевская ленточка, в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отметил, что "Георгиевская ленточка" уже стала символом связи поколений и памяти. "Хочется, чтобы она стала еще и "прививкой" от повторения войн", - сказал он.
© РИА Новости . Александр КряжевПерейти в фотобанкВ 2017 году в акции "Георгиевская ленточка" примут участие почти 90 стран мира.Акция Георгиевская ленточка
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
В 2017 году в акции "Георгиевская ленточка" примут участие почти 90 стран мира.
© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкПо словам замглавы Россотрудничества Александра Радькова, с каждым годом акция становится все более масштабной и популярной.Волонтер раздает георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках стартовавшей ежегодной акции Георгиевская ленточка
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
По словам замглавы Россотрудничества Александра Радькова, с каждым годом акция становится все более масштабной и популярной.
© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкЗа рубежом большую часть ленточек планируется раздать в странах СНГ. Повышенный интерес к акции проявляют в Молдавии, Белоруссии, Армении, Таджикистане, Киргизии, Узбекистане и Туркмении.Старт акции Георгиевская ленточка в Москве
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
За рубежом большую часть ленточек планируется раздать в странах СНГ. Повышенный интерес к акции проявляют в Молдавии, Белоруссии, Армении, Таджикистане, Киргизии, Узбекистане и Туркмении.
© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкВ Европе наиболее масштабно акция будет проходить в Сербии, Болгарии, Германии, Италии, Словакии и Греции.Волонтер раздает георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
В Европе наиболее масштабно акция будет проходить в Сербии, Болгарии, Германии, Италии, Словакии и Греции.
© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкВ США георгиевские ленточки раздадут в Вашингтоне и Нью-Йорке. В Латинской Америке - в Аргентине, Бразилии, Никарагуа и на Кубе. "В этом году впервые акция "Георгиевская ленточка" пройдет в представительствах Россотрудничества в Афганистане, Македонии и Черногории", — отметил Радьков.Старт акции Георгиевская ленточка в Москве
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
В США георгиевские ленточки раздадут в Вашингтоне и Нью-Йорке. В Латинской Америке - в Аргентине, Бразилии, Никарагуа и на Кубе. "В этом году впервые акция "Георгиевская ленточка" пройдет в представительствах Россотрудничества в Афганистане, Македонии и Черногории", — отметил Радьков.
© РИА Новости . Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкОсобенностью акции этого года станет опрос об истории георгиевской ленточки, который будут проводить волонтеры, прежде чем выдать ее желающим, сообщила руководитель движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.Акция Георгиевская ленточка
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Особенностью акции этого года станет опрос об истории георгиевской ленточки, который будут проводить волонтеры, прежде чем выдать ее желающим, сообщила руководитель движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.
© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкОна пояснила, что, если человек не может ответить на заданные вопросы, то вместе с георгиевской ленточкой ему выдадут листовку, где с одной стороны описана история ее появления, а с другой — памятка о том, как правильно ее носить.Старт акции Георгиевская ленточка в Москве
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Она пояснила, что, если человек не может ответить на заданные вопросы, то вместе с георгиевской ленточкой ему выдадут листовку, где с одной стороны описана история ее появления, а с другой — памятка о том, как правильно ее носить.
© РИА Новости . Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкОрганизаторы ожидают, что в 2017 году в акции примут участие 85 регионов России и 70 стран мира.Пресс-конференция, приуроченная к старту акции Георгиевская ленточка, в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Организаторы ожидают, что в 2017 году в акции примут участие 85 регионов России и 70 стран мира.
© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкПервая акция "Георгиевская ленточка" прошла в 2005 году. С тех пор накануне Дня Победы люди прикрепляют к своей одежде и автомобилям черно-оранжевые ленточки, ставшие символом памяти о Победе в Великой Отечественной войне.Старт акции Георгиевская ленточка в Москве
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Первая акция "Георгиевская ленточка" прошла в 2005 году. С тех пор накануне Дня Победы люди прикрепляют к своей одежде и автомобилям черно-оранжевые ленточки, ставшие символом памяти о Победе в Великой Отечественной войне.
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Георгиевская ленточка
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