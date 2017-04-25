Приднестровье присоединилось к патриотической акции "Георгиевская ленточка"

ТИРАСПОЛЬ, 25 апр — РИА Новости, Владимир Сандуца. Патриотическая акция "Георгиевская ленточка", посвященная 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, стартовала во вторник в непризнанной Приднестровской Молдавской республике.

На Мемориале славы в Тирасполе состоялся митинг, на который прибыли спикер парламента ПМР Александр Щерба, депутаты Верховного совета, фронтовики и активисты патриотических организаций.

"То, что мы начинаем памятные мероприятия сегодня, – это надо не павшим, это надо живым. Эта знаменитая фраза для нас очень многое означает", — сказал Щерба.

По его словам, в настоящее время идет идеологическая гибридная война, главной целью которой является забвение истории. "Мы должны сегодня выступить в роли форпоста русского мира, как соотечественники великой России призвать всех помнить и чтить свою историю", – подчеркнул спикер.

Участники митинга почтили минутой молчания память не вернувшихся с фронтов войны и возложили цветы на могилы советских солдат, павших при освобождении края. Активисты молодежных организаций начали раздавать георгиевские ленточки всем, кто пришел на Мемориал славы, а также горожанам и гостям. В среду ленточки начнут раздавать во всех городах и районах Приднестровья.

Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом георгиевская ленточка является символом памяти, связи поколений и воинской славы. Первая акция "Георгиевская ленточка" прошла в 2005 году, с тех пор повязывать черно-оранжевую ленточку накануне 9 мая стало традицией. В 2017 году акция пройдет в более чем 90 странах.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.