Акция "Георгиевская ленточка" пройдет у Белого дома в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 25 апр — РИА Новости. Акция "Георгиевская ленточка" пройдет во вторник у Белого дома в Вашингтоне, рассказала РИА Новости второй секретарь посольства РФ в США Екатерина Акульчева.

По ее словам, около 40 активистов из организаций русскоязычной молодежи намерены раздать у главной резиденции США порядка 500 лент. После этого, как предполагается, акция, проводимая под эгидой Координационного совета российских соотечественников (КСОРС), по эстафете перейдет в Нью-Йорк и другие города США. Всего она пройдет более чем в 30 американских городах.

Как рассказала Акульчева, "отдельно идет раздача ленточек в русскоязычных школах Вашингтона, Нью-Йорка, Флориды, других городов и штатов". По ее словам, предполагается, что "дети из этих школ пойдут в обычные американские школы и будут на уроках мужества рассказывать об этом символе". Как ожидается, таким образом будет роздано около 3 тысяч ленточек.

Наряду с этим, отметила представитель посольства, "во Флориде будет организован большой благотворительный автопробег Победы, участники которого планируют раздать до 5 тысяч ленточек".