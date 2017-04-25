Акция "Георгиевская ленточка" пройдет у Белого дома в Вашингтоне
15:0225.04.2017
(обновлено: 15:12 25.04.2017)
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ВАШИНГТОН, 25 апр — РИА Новости. Акция "Георгиевская ленточка" пройдет во вторник у Белого дома в Вашингтоне, рассказала РИА Новости второй секретарь посольства РФ в США Екатерина Акульчева.
По ее словам, около 40 активистов из организаций русскоязычной молодежи намерены раздать у главной резиденции США порядка 500 лент. После этого, как предполагается, акция, проводимая под эгидой Координационного совета российских соотечественников (КСОРС), по эстафете перейдет в Нью-Йорк и другие города США. Всего она пройдет более чем в 30 американских городах.
Как рассказала Акульчева, "отдельно идет раздача ленточек в русскоязычных школах Вашингтона, Нью-Йорка, Флориды, других городов и штатов". По ее словам, предполагается, что "дети из этих школ пойдут в обычные американские школы и будут на уроках мужества рассказывать об этом символе". Как ожидается, таким образом будет роздано около 3 тысяч ленточек.
Наряду с этим, отметила представитель посольства, "во Флориде будет организован большой благотворительный автопробег Победы, участники которого планируют раздать до 5 тысяч ленточек".
Всероссийская акция "Георгиевская ленточка", объединяющая миллионы людей во многих странах мира, стартовала 24 апреля.
© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкВ Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" прошла пресс-конференция, посвященная патриотической акции. В ней приняли участие генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, замглавы Россотрудничества Александр Радьков, руководитель движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.
В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" прошла пресс-конференция, посвященная патриотической акции. В ней приняли участие генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, замглавы Россотрудничества Александр Радьков, руководитель движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.
© РИА Новости . Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отметил, что "Георгиевская ленточка" уже стала символом связи поколений и памяти. "Хочется, чтобы она стала еще и "прививкой" от повторения войн", - сказал он.
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отметил, что "Георгиевская ленточка" уже стала символом связи поколений и памяти. "Хочется, чтобы она стала еще и "прививкой" от повторения войн", - сказал он.
В 2017 году в акции "Георгиевская ленточка" примут участие почти 90 стран мира.
По словам замглавы Россотрудничества Александра Радькова, с каждым годом акция становится все более масштабной и популярной.
За рубежом большую часть ленточек планируется раздать в странах СНГ. Повышенный интерес к акции проявляют в Молдавии, Белоруссии, Армении, Таджикистане, Киргизии, Узбекистане и Туркмении.
В Европе наиболее масштабно акция будет проходить в Сербии, Болгарии, Германии, Италии, Словакии и Греции.
© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкВ США георгиевские ленточки раздадут в Вашингтоне и Нью-Йорке. В Латинской Америке - в Аргентине, Бразилии, Никарагуа и на Кубе. "В этом году впервые акция "Георгиевская ленточка" пройдет в представительствах Россотрудничества в Афганистане, Македонии и Черногории", — отметил Радьков.
В США георгиевские ленточки раздадут в Вашингтоне и Нью-Йорке. В Латинской Америке - в Аргентине, Бразилии, Никарагуа и на Кубе. "В этом году впервые акция "Георгиевская ленточка" пройдет в представительствах Россотрудничества в Афганистане, Македонии и Черногории", — отметил Радьков.
© РИА Новости . Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкОсобенностью акции этого года станет опрос об истории георгиевской ленточки, который будут проводить волонтеры, прежде чем выдать ее желающим, сообщила руководитель движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.
Особенностью акции этого года станет опрос об истории георгиевской ленточки, который будут проводить волонтеры, прежде чем выдать ее желающим, сообщила руководитель движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.
© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкОна пояснила, что, если человек не может ответить на заданные вопросы, то вместе с георгиевской ленточкой ему выдадут листовку, где с одной стороны описана история ее появления, а с другой — памятка о том, как правильно ее носить.
Она пояснила, что, если человек не может ответить на заданные вопросы, то вместе с георгиевской ленточкой ему выдадут листовку, где с одной стороны описана история ее появления, а с другой — памятка о том, как правильно ее носить.
Организаторы ожидают, что в 2017 году в акции примут участие 85 регионов России и 70 стран мира.
© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкПервая акция "Георгиевская ленточка" прошла в 2005 году. С тех пор накануне Дня Победы люди прикрепляют к своей одежде и автомобилям черно-оранжевые ленточки, ставшие символом памяти о Победе в Великой Отечественной войне.
Первая акция "Георгиевская ленточка" прошла в 2005 году. С тех пор накануне Дня Победы люди прикрепляют к своей одежде и автомобилям черно-оранжевые ленточки, ставшие символом памяти о Победе в Великой Отечественной войне.