МИД: акции ко Дню Победы пройдут в Прибалтике и на Украине

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. На Украине и в Прибалтике, несмотря на политическую обстановку, пройдут акции, приуроченные ко Дню Победы, заявил директор Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Олег Мальгинов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", посвященной акции "Георгиевская ленточка".
"Что касается других стран. Да, запретов не существует. Но я знаю, и нам рассказывают соотечественники, что власти ряда стран, в том числе и Прибалтики, смотрят за этими мероприятиями. Люди берутся на заметку. Не то что есть какие-то репрессии, но тем не менее определенный такой становится климат нежелательный", — добавил он.
Мальгинов отметил, что это происходит прежде всего потому, что Георгиевская ленточка является символом исторической правды и победы советского народа. "А современная тенденция в целом ряде европейский стран, да в общем-то во многих странах, это принизить значение победы, принизить роль Красной армии. Вы же знаете, что больше 50% молодых людей в европейских странах считают, что победу одержали американцы, а Советский Союз отвечал только за развязывание Второй мировой войны", — пояснил представитель МИД.
Исторически это лента орденов святого Георгия и Георгиевской медали, лента солдатского ордена Славы и медали "За победу над Германией". Учрежденный императрицей Екатериной Великой орден святого Георгия объединил столетия. Орденами с черно-оранжевой лентой были награждены выдающиеся полководцы — Суворов, Кутузов, Барклай де Толли, Жуков, Рокоссовский и Малиновский, тысячи героев Отечественной войны 1812 года и Первой Мировой войны. С 1942 года Георгиевская лента стала знаком гвардейских частей флота, а в 1943 Георгиевские цвета стали цветами солдатского ордена Славы — награды за личное мужество, которую получили более миллиона воинов.