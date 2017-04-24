МИД: акции ко Дню Победы пройдут в Прибалтике и на Украине

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. На Украине и в Прибалтике, несмотря на политическую обстановку, пройдут акции, приуроченные ко Дню Победы, заявил директор Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Олег Мальгинов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", посвященной акции "Георгиевская ленточка".

"Ситуация прошлого года она показывает, что вроде бы как нет официального запрета. Но все это очень неоднозначно. Поэтому здесь стимулировать эти процессы, наверное, не совсем безопасно. Но я уверен, что люди выйдут и на акции, будут люди с Георгиевской ленточкой, и другие мероприятия будут проведены", — сказал Мальгинов, отвечая на вопрос о проведении акции в украинских городах.

"Что касается других стран. Да, запретов не существует. Но я знаю, и нам рассказывают соотечественники, что власти ряда стран, в том числе и Прибалтики, смотрят за этими мероприятиями. Люди берутся на заметку. Не то что есть какие-то репрессии, но тем не менее определенный такой становится климат нежелательный", — добавил он.

Мальгинов отметил, что это происходит прежде всего потому, что Георгиевская ленточка является символом исторической правды и победы советского народа. "А современная тенденция в целом ряде европейский стран, да в общем-то во многих странах, это принизить значение победы, принизить роль Красной армии. Вы же знаете, что больше 50% молодых людей в европейских странах считают, что победу одержали американцы, а Советский Союз отвечал только за развязывание Второй мировой войны", — пояснил представитель МИД.

Первая акция "Георгиевская ленточка" прошла в 2005 году, с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией. Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом георгиевская ленточка — символ памяти, связи поколений и воинской славы. В 2017 году акция пройдет в более чем 90 странах мира.

Исторически это лента орденов святого Георгия и Георгиевской медали, лента солдатского ордена Славы и медали "За победу над Германией". Учрежденный императрицей Екатериной Великой орден святого Георгия объединил столетия. Орденами с черно-оранжевой лентой были награждены выдающиеся полководцы — Суворов, Кутузов, Барклай де Толли, Жуков, Рокоссовский и Малиновский, тысячи героев Отечественной войны 1812 года и Первой Мировой войны. С 1942 года Георгиевская лента стала знаком гвардейских частей флота, а в 1943 Георгиевские цвета стали цветами солдатского ордена Славы — награды за личное мужество, которую получили более миллиона воинов.